Nepričakovano, pekarna Ane Roš zapira svoja vrata

»Vrata Pekarne Ana bodo zaprta od ponedeljka, 24. oktobra, do srede, 2. novembra. Po krajšem oddihu se bomo vrnili močnejši in še bolj pripravljeni – za vas. Hvala za razumevanje. Se vidimo kmalu,« je zaslediti na instagramu pekarne, ki jo vodi Ana Roš, sicer kuharska mojstrica, katere restavracija je prejela dve Michelinovi zvezdici in posebno nagrado za trajnostnost.

Kaj je vzrok zaprtja, niso navedli, je pa zaslediti v medijih, da pekovski izdelki v pekarni poidejo vsak dan hitreje, stranke pa tako ostajajo praznih rok, zato se trudijo, da bi povečali proizvodnjo.

Odprtje nove pekarne v središču Ljubljane je bilo sicer 7. oktobra.