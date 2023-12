Nekdanji estradnik postal bodibilderski prvak (FOTO)

Erik Ferfolja je bil pred leti znan estradni obraz Slovenije. Maneken, voditelj, novinar, lastnik slovenske licence za mistra Slovenije, poskusil se je tudi kot pevec. Nato pa ga na vsem lepem ni bilo nikjer več, preprosto izginil je. Pretrgal je stike in se umaknil iz dotedanjega življenja ter se tudi preselil.

Drugim je prepustil celo izbor za mistra Slovenije, ki je bil tako rekoč njegov otrok. »Šlo je za to, da sem za seboj zaprl vrata nekega obdobja življenja in se podal v nove izzive. Pravzaprav lahko rečem, da sem začel povsem novo življenje,« nam je povedal, ko se nam je po večletni ilegali, kot bi se lahko reklo, nepričakovano oglasil.

Nepričakovano pa ni le njegovo javljanje, ampak tudi sedanje življenje. Kaj se je pravzaprav zgodilo z Erikom Ferfoljo? In kakšne skrivnosti ga obdajajo?

Tekmuje tri sezone. FOTO: Osebni Arhiv

»Čutil sem, da nisem na ravno pravi poti. Nisem bil zadovoljen s svojim življenjem. Želel sem si sprememb. Odmaknil sem se od vrveža v tišino in raziskoval sebe. Mislim, da mi napredovanje v tem smislu kar dobro uspeva. Danes se počutim veliko bolj mirnega in svobodnega. Čutim, da kar danes počnem, delam veliko bolj prav zase,« pojasni svoje izginotje. Nova pot in povsem drugo življenje sta bila trnova. »Vse te spremembe na začetku niso bile enostavne. Vendar sem vse to prebrodil in predelal. Danes se niti pod razno ne bi več vrnil,« pove. Takšne odločitve in ostri življenjski rezi so vse prej kot lahki, za seboj pa potegnejo in prinesejo različne stvari.

Erik Ferfolja nekoč ... FOTO: Črt Majcen

»To je odvisno od posameznika. Jaz lahko govorim zase. Bil sem odrezan od svojega bistva in posledično nesrečen. Potem pa sem si rekel, ali boš zavihal rokave in kaj naredil ali pa boš naprej drvel po avtocesti pogube. Izbral sem pravo pot. Kako je bilo? Nikakor lahko. Ljudje sprememb načeloma ne marajo. Takrat je treba stopiti iz cone udobja, iz prostora, kjer ti je vse znano. V prostoru, kjer je vse novo in bolj prav, pa je na začetku težko, saj je treba sprejeti čisto nove principe delovanja in dojemanja sveta. Nimam neuresničenih želja in obžalovanj za nazaj. Zelo sem hvaležen, da sem prišel do skrajno spodnje točke in obrnil krivuljo navzgor. Ko enkrat nekaj razrešiš, se osvobodiš, pozabiš na vse pretekle muke in nezadovoljstvo,« razloži.

Iz nič na svetovni vrh

Že pred umikom se je začel ukvarjati z duhovnostjo, ker s takratnim življenjem ni bil zadovoljen. Ko je dovolj osebnih stvari razrešil, je po korakih začel sprejemati spremembe in posledično so se zgodili vsi ti umiki. V novo življenje ga je potegnil tudi fitnes. Z njim se je ukvarjal že v mladosti. Potem pa je na novo odkril bodibilding. »Na to pot me je potegnil moj sedanji trener Tomaž Kok. Videl je, da imam neverjetno veselje in da je tudi moje telo genetsko primerno. Nekega dne me je vprašal, ali bi se prijavil na tekmovanje. Sprejel sem novi izziv in nadvse užival na poti do prvih tekem. Čeprav gre za neverjetno brutalen šport, ki te pripelje do skrajnosti, ko si na neizprosni dieti, sem vedno našel entuziazem in veselje za dosego rezultata.«

... in danes FOTO: Osebni arhiv

Da vse povedano drži, najbolj potrjujejo njegovi dosežki. Med drugim je postal svetovni prvak v bodibildingu. »Letos sem se udeležil svetovnih prvenstev dveh različnih federacij. Prvo je pod okriljem federacije IBFF, ki jo vodi Duško Madžarović, potekalo v Kopru. V kategoriji Mr. Muscle Model sem postal svetovni prvak. V kategoriji Mr. Athletic pa sem stopil na srebrno stopničko. Drugo prvenstvo pa je bilo pod okriljem federacije WFF v Berlinu.« Kakšna pa je bila pot do tja?

»Treniram že več kot 20 let. Vendar tekmovalna pripravljenost je drugi svet. To zahteva popoln fokus in vztrajnost, da premagaš obdobja, ko si na minimumu, trenirati pa moraš povsem na polno. Seveda če nimaš povsem strokovne podpore, je lahko hitro ves trud zaman in rezultatov ni. Tekmujem tri sezone, vendar sem bil letos v tekmovalnih kategorijah novinec, saj sva se lani s trenerjem odločila za spremembe. Očitno so bile odločitve povsem na mestu. Redkim uspe doseči kaj takega kot novinec. In, ja, fitnes in bodibilding sta zdaj moje življenje. Trudil se bom tudi kot osebni trener, da vse to kar se da učinkovito predam naprej.«

Pravi, da je brez strokovne podpore ves trud zaman. FOTO: Osebni arhiv

Njegovo življenje se je spremenilo tudi zaradi bodibildinga. Nov način in tempo življenja, druge prioritete in želje, drugačne prehranjevalne in pravzaprav življenjske navade in še in še. Tudi to se je zgodilo vse prej kot čez noč. »Spremenilo se je postopoma. Najprej sem samo treniral, potem sem tekmoval v kategorijah, ki so zahtevale manj napora. Zdaj je moje življenje povsem prilagojeno temu športu. V bistvu gre za življenjski slog, ki mi očitno ustreza. Mnogi te gledajo in se držijo za glavo, kako to zmoreš in kje črpaš navdih.«

Na mnenja ljudi se vsaj večinoma ne ozira več. Pred seboj ima svojo pot, vizijo, prioritete. To pa še zdaleč ne pomeni distance od drugih. »Rad treniram in svetujem ljudem, tako iz športnega kot tudi iz vidika osebnostne rasti. To poskušam združiti. Mislim, da mi je že pri mnogih uspelo doseči aha moment. Na tak način ljudje hitreje najdejo smisel in voljo, da se rekreirajo,«.

Tudi sam še ni rekel zadnje. Čeprav je v bodibildingu dosegel najvišjo možno uvrstitev, naslov svetovnega prvaka, to zanj ni zadnji korak. »Izzivov je še dovolj. V bodibildingu je več federacij in za vsako tekmujejo različni tekmovalci. V Berlinu sem zasedel peto in sedmo mesto. Konkurenca je bila neizprosna in med prvimi petnajstimi tekmovalci nisi vedel, kdo bo slavil. Sicer pa želim delati tudi kot osebni trener. Tudi tu imaš cel spekter strank z različnimi željami in potrebami. Definitivno je izziv vse zadovoljiti in jim pomagati, da bodo napredovali na svoji poti.«