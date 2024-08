Nekdanja tekmovalka Kmetije Suzana iskreno o romanci v šovu: Bilo je daleč od rožnatega

Prihodnji teden se na male zaslone vrača Kmetija. Tekmovalci enajste sezone so že znani, obetamo pa si lahko precej zanimivo dogajanje na posestvu. O tem, kaj čaka kmete in kmetice, smo poklepetali z lansko tekmovalko Suzano Bajrić. Zaupala nam je tudi, v kakšnih odnosih sta z zmagovalcem lanske sezone Žanom, s katerim sta na posestvu doživela tudi nekaj romantičnih trenutkov.

Kako se je po prihodu iz šova spremenilo vaše življenje?

Suzana Bajrić. FOTO: Pop Tv

Moje življenje se po prihodu iz šova Kmetija ni drastično spremenilo. Morda le to, da me zdaj prepozna več ljudi, ko hodim naokoli po Sloveniji. Veliko se je govorilo o šovu, ljudje so radovedni, pridejo se fotografirat. Prejela sem veliko pohval in spodbudnih besed. Veseli me, da so me ljudje prepoznali kot direktno, iskreno in empatično osebo ter da so bili odzivi po koncu predvajanja pozitivni.

S čim pa se kaj ukvarjate danes?

Maja sem odpotovala na Ibizo, kjer je bil načrt ostati pol leta, delati in malo zamenjati okolje. Žal se ni izšlo po pričakovanjih. Ugotovila sem, da to okolje ni zame, zato sem se po enem mesecu odločila vrniti. Glede na to, da sem bila prejšnje celo poletje zaprta, sem si letos vzela malo več časa zase, ker se načrti za Ibizo niso uresničili.

S kom od nekdanjih sotekmovalcev ste ostali v stikih?

Redno nisem v stikih z nikomer, kdaj pa kdaj se slišim z Davidom, Patricijo, Tamaro, Anjo, Alenom in Žanom.

Kaj vas je ob predvajanju šova po televiziji najbolj presenetilo?

Kaj me je presenetilo ob predvajanju šova na televiziji? Hmmm. To, da se na televiziji nikakor ne da prikazati vsega. Ogromno stvari ni prikazanih. Ker oddaja traja le 45 minut, moramo vzeti v zakup, da so prikazani le utrinki celodnevnega snemanja, ki traja od jutra pa tudi do dveh zjutraj. Tako si lahko predstavljate, kako malo je vidno gledalcem in kaj vse se dogaja in posname v toliko urah. Ko si tam, dejansko veš, kako stvari potekajo, prikazano pa je le zelo malo, oziroma tisto, kar želijo in mislijo, da bo najbolj privlačno za gledalce. Glede oseb sem že takrat vedela, kakšen je kdo. Mislim, da kar dobro berem ljudi, in ker dosti vlečem energije nase, se v takem okolju, polnem laži in spletk, definitivno ne počutim dobro... Vsak ve zase, kaj je pripravljen narediti za zmago.

Suzana in Žan. FOTO: Pop Tv

Z Žanom nisva bila v briljantnih odnosih niti v Kmetiji. Tudi tu je bil prikazan le delček zgodbe, ki se zdi rožnata, a je bila daleč od tega. Svojemu klanu sem se res zavezala, bila do vsakega poštena in jih branila do konca, kolikor se je dalo. Tako tudi Žana, kljub temu da se do mene ni vedel lepo in mi ni nudil podpore. Vseeno sem mu do konca stala ob strani, ker mislim, da si je od vseh še vedno on najbolj zaslužil zmago. Po koncu šova sem mu seveda dala priložnost, saj nerada kujem zamere. Vsak si zasluži drugo priložnost. Tudi v zunanjem svetu je bilo, kot je bilo. Menim, da se pozna razlika v letih. Fantje odrastejo kasneje kot ženske, pravi znanost. Tako da ima še čas. Žan je super fant in želim mu vse dobro v življenju!

Imate kakšen nasvet za tekmovalce nove sezone?

Tekmovalcem svetujem, naj dajo vse od sebe, naj se borijo in ne odnehajo tudi, ko je najtežje. Igrajo naj taktično, vendar naj bodo vseeno ljudje, tudi če je to le igra. Jaz pravim, da je igra ali resnično življenje – vedno bodi človek in ne delaj tistega, kar ne želiš, da nekdo stori tebi.