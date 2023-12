Ne boste verjeli, koga so ujeli v objemu privlačne Nine Pušlar (FOTO)

Slovenski voditelj in tudi žirant šova Slovenija ima talent, Lado Bizovičar, je s svojimi spletnimi prijatelji na družabnem omrežju Instagram delil fotografiji, na kateri objema priljubljeno pevko Nino Pušlar. »Nihče se me še ni tako razveselil kot @ninapuslar,« je pripisal poleg fotografij, ki so takoj požele številne všečke.

Dodajmo, da smo o Nini pred kratkim pisali v reviji Suzy. V karieri je uresničila vse, kar si je zadala. Njene pesmi kraljujejo na prvih mestih lestvic najbolj poslušanih, z lahkoto niza nastope na koncertnih prizoriščih, povsem sama je napolnila našo največjo dvorano, areno Stožice. Sedaj je na vrsti le še krona življenja, saj jo je poklicalo materinstvo .