Ne boste verjeli, česa je obtožila znanega voditelja z RTV Slovenija

Naša bralka je v petkovi oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija zagledala Davida Urankarja. »Meni se zdi čisto drugačen kot navadno, popolnoma prerojen.« Namignila je še, da niso le ženske tiste, ki se pomlajujejo ob pomoči lepotnih posegov, ampak se zanje odloča tudi vse več moških.

Po odziv smo se obrnili na televizijskega voditelja, ki je v smehu odvrnil: »V prejšnjem tednu sem opravil dva lepotna posega ... Obril sem se in obiskal frizerja, kar mi je optično odvzelo par let. Ob krajši pričeski tudi sivina ne pride toliko do izraza.« Drugih popravkov oziroma posegov ni bilo, čeprav načelno nima nič proti njim: »Če se potem nekdo bolje počuti, pridobi samozavest in ne pretirava, verjetno ni nič narobe. Pa še za trače prav pride (smeh).«