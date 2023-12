Ne bi je prepoznali: ste videli, kakšna je bila Miša Molk pred 40 leti? (FOTO)

Decembra je Ula Furlan, hči Miše Molk in Silvana Furlana, dopolnila 40 let. Pred približno toliko leti je nastala tudi spodnja fotografija, ki prikazuje mlado družinico.

Temni lasje, ki so njen zaščitni znak, obdajajo Mišin obraz, zadovoljstva nad nemočnim in popolnoma odvisnim bitjecem, ki je danes povsem samostojno, pa ne more skriti. Niti očka ne, čigar obraz krasijo brki, takšni, ki so v zadnjih letih spet priljubljeni.

Miša Molk se je sicer sredi leta 2023 upokojila. A pred tem so se na RTV Slovenija dogajale precej neprijetne stvari. Več o tem v članku Ta znani obraz zapušča RTV Slovenija! Vse nam je potrdila.