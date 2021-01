Navdihnil ga je mišičasti Thor

Andrei Lenart , ki mu je na tujem uspel met z nastopom v enem od delov slovite filmske sage Vojne zvezd, te dni vzbuja pozornost s spremenjenim videzom. Andrei je namreč po novem pravi mišičnjak. V dobri formi in kondiciji je bil že prej, saj se je med drugim kalil med prostovoljnim služenjem v Slovenski vojski, svoje nove telesne preobrazbe pa se je lotil letos. »Spremembe sem se lotil namensko, kot osebnega izziva in projekta. Letos sem tako redno in vztrajno vadil ter temu prilagodil prehrano in način življenja,« pravi.



Doda, da sta ga navdihnila igralca Chris Hemsworth v vlogi Thora in Gerard Butler kot kralj Leonidas v filmu 300. Z osebnim trenerjem sta najprej znižala odstotek telesne maščobe.



»Sedem tednov sem treniral z utežmi šestkrat na teden in jedel točno določene količine hranil ob točno določenem času. Ko poješ kosilo in si še vedno lačen, naslednji obrok pa je čez pet ur, se res pokaže, kako močen je človeški um. Že prej sem bil discipliniran, a ta projekt je od mene zahteval povsem nov nivo močne volje. Načrta sem se striktno držal. Kar je ob nepredvidljivem in dnevno spreminjajočem se urniku pomenilo tudi, da sem zjutraj vstal uro prej in pripravil obroke za ves dan, treniral ob šestih zjutraj ali ob enajstih zvečer,« pojasni Andrei, ki prizna, da je bila njegova preobrazba psihično precej naporna.



»Pomagalo mi je to, da sem vedel, da če zdržim dan za dnem, bo po sedmih tednih konec. Obenem pa je bila želja doseči najboljši možni rezultat tako velika, da nisem niti enkrat podvomil, da mi ne bo uspelo,« je ponosen. »Za izvedbo takega podviga je pomembna močna volja. Prav tako je treba imeti dober načrt,« modruje in doda, da verjame v to, da bo njegova preobrazba zagotovo pripomogla k temu, da bo dobil kakšno novo vlogo, tudi v tujini.