Natalija Verboten je k sodelovanju povabila sinova

Njena sinova nastopata v zadnjem prizoru videospota za skladbo Sijem, v katerem se z mamo pojavita ob konju. Pesem govori o ljubezni in hvaležnosti, ki sta v življenju tesno prepleteni.

»Mesec marec ima v mojem srcu posebno mesto. V začetku meseca mlajši sin Oskar praznuje rojstni dan, letos že deveti, pred štirinajstimi leti pa sem prav na materinski dan naredila test nosečnosti in zagledala dve črtici, ki sta napovedali starejšega Maxa,« pravi Natalija. Ko je pesem slišala prvič, jo je ganila do solz, zato je sklenila, da izide marca, ki je zanjo mesec ljubezni, in ker je povezan tudi z njenima sinovoma, sta takoj privolila v sodelovanje.

Natalija Verboten je v marec zakorakala s skladbo Sijem.

»Zato bi rada, da pesem spomni na ljubezen, ki je gonilna sila sveta in je vsepovsod okoli nas. Ljubezen med partnerjema, ljubezen do otrok, družine, ljubezen do narave, do živali, do sebe, do življenja. Hvala družini ter vsem prijateljem za iskrene trenutke, ki smo jih ujeli s kamero in predstavljajo bistvo te pesmi,« dodaja pevka. Marsikoga od njenih oboževalcev ne bo prijetno presenetil le skupni prizor, ampak tudi dejstvo, da sta sinova že velika.

Hvaležna in skromnejša

Starejši Max po višini že vidno prekaša mamo. Sicer pa se Natalija v videospotu, ki je delo režiserja Nika Kara, sprehaja skozi različne ljubezni in doživetja v njih.

»Hvaležnost je kot sončni žarek na naši poti. Ko smo hvaležni, se zavedamo vseh darov, ki jih imamo v življenju, in cenimo vsak trenutek, ki nam je podarjen. Hvaležnost nas uči, da so lahko tudi majhne stvari vir velike sreče, in ko se tega zavedamo, zasijemo. Življenje me je obrusilo s svojimi lekcijami in naučilo marsikatere življenjske modrosti. Zdaj, ko sem skozi leta vse to predelala, sem za te lekcije pravzaprav hvaležna. Vzponi, padci, trenutki sreče, razočaranj, težke preizkušnje … Skratka, življenje me je oblikovalo ter marsičesa naučilo. Naredilo me je bolj hvaležno, skromnejšo. Mnogo bolj cenim male stvari in se jih zavedam ter znam ceniti vse, kar imam,« Natalija strne misli o svoji življenjski poti.