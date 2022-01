Nastopili za otroke s posebnimi potrebami

Nedavno so se v sklopu prireditve Podarimo srečo na dobrodelnem koncertu zbrali številni znani slovenski glasbeniki, ki so v organizaciji Osnovne šole IV Murska Sobota in Art music records pomagali zbirati sredstva za pomoč pri izboljšanju razmer za šolanje učencev s posebnimi potrebami. Na prireditvi so nastopili Daniel Popović, Luka Basi, Alya, Isaac Palma, skupina Flirt, skupina California, Rok Lunaček, letošnji finalist Eme Jaka Hliš in številni drugi.

»Vedno se rad odzovem na nastope za najmlajše, še posebno kadar gre za tak namen, kot je bil tokratni,« je povedal legendarni evrovizijski glasbenik Daniel Popović. Odzvali so se tudi v Lions klubu Murska Sobota. Ravnateljici so predali ček za nakup terapevtske mize. V zadnjih letih v izobraževalni program na Osnovni šoli IV vključujejo vedno več otrok z različnimi težavami. Imajo slepe in slabovidne učence, gibalno ovirane, gluhe in naglušne, dolgotrajno bolne, učence z avtizmom in paralizo.

Daniel Popović in Luka Basi FOTO: OSEBNI ARHIV

Ti šolarji imajo zato prilagojene učne programe in večkrat zbirajo dodatna finančna sredstva. Slednja potrebujejo zaradi vse večje potrebe po sodobnih pripomočkih in napravah, brez katerih pri učenju in šolanju ne gre.