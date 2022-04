Nastja in Filip izmučena, za njima najbolj naporen teden v življenju

Slovenska podjetnika in vplivneža Filip Pesek in Nastja Kramer Pesek imata za seboj zelo naporno obdobje. Mlada družinica se je namreč prejšnji teden iz stanovanja selila v hišo. Nastja je ob lansiranju novega izdelka gostila še pomemben dogodek, na katerem se je trlo znanih obrazov, ob skrbi za 4-mesečnega dojenčka Matea pa ne čudi, da je bila konec tedna povsem izmučena.

Kot je sporočila svojim sledilcem na instagramu, je bil to zanjo eden najbolj napornih tednov v življenju, ki pa ga je skupaj s svojima fantoma sklenila na obali, na soncu in ob morski hrani. Četudi bi družina morala že preživeti prvo noč v novi hiši, pa so jo za nekaj dni še mahnili na oddih. Še vedno namreč nimajo zmontiranega vsega pohištva.

Te dni naj bi ju čakal začetek nove dogodivščine.