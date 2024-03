Nastja Gabor v ŠOKkastu razkrila: Skozi ločitev mi je pomagala glasba (VIDEO)

Že od malih nog je rada nastopala in vedno je našla trenutek, da je zapela in zaplesala. S pesmijo Letim zadnje čase dobesedno leti po Sloveniji in širi svojo pozitivno energijo. Z veseljem odgovori na vsa vprašanja in tudi na tista malo težja gleda s svetle strani. S pomočjo glasbe in nastopov je predelala tudi ločitev staršev o kateri je spregovorila v najinem pogovoru. »Takrat sem imela res veliko nastopov, tako da sem šla na oder in dala ven svoja čustva. Brez tega res ne bi mogla,« nam svojo izkušnjo z ločitvijo staršev opiše simpatična Nastja.

Družina ji veliko pomeni, njen partner Luka Basi ter otroka Tia in Tai so cel njen svet. Ni čudno, da je tudi odlična pedagoginja, saj ima mamo vzgojiteljico in delo z otroki ji ni tuje. Male talente izobražuje v glasbeni šoli, ki sta jo odprla z Lukom. Glasba je

Od petja na porokah do avtorskih hitov

Zadnje tedne je zaposlena s promocijo svoje nove pesmi Letim in Nastja res leti iz enega nastopa na intervjuje, vmes pa je še učiteljica, mama in partnerka. Da bo živela od glasbe je upala od nekdaj, saj je že od srednje šole nastopala s skupino na različnih dogodkih. Z avtorsko pesmijo Mama je obrnila nov list v karieri in pisanje pesmi ji zelo veliko pomeni. Tudi pesem Letim je nastala izpod njenega peresa.

Nova pesem Letim je njeno avtorsko delo. FOTO: Marko Feist

Zaupala nam je romantično zgodbo s snemanja videospota v Monaku, kjer so vsem tekle solze sreče. Njen kitarist je namreč nepričakovano zasnubil svoje dekle, s katerim sta odigrala glavno vlogo v videospotu. Celotna pesem govori tudi o tem, kako je pomembno ohranjati iskrico in iskren odnos. »V vezi je zelo pomemben pogovor. Rada si vzameva čas zase, da se pogovoriva in si poveva kaj naju muči,« nam je zaupala o svojem partnerskem odnosu.

Za rojstni dan jo je presenetil Lado Bizovičar

Z dragim si rada pripravljata različna presenečenja in tudi zaroka za rojstni dan dve leti nazaj je bila veliko presenečenje. Takrat je Luka poskrbel, da jo je poklical tudi Lado Bizovičar in ji s tem popestril rojstni dan. Tudi Nastja je Luku za rojstni dan pripravila veliko zabavo presenečenja. V letošnjem letu pa jo čaka njen pravljični dan, saj bosta z Lukom dahnila usodni da. Poroka bi se morala zgoditi že lansko leto pa so jo preprečile avgustovske poplave. Zato bo poroka leto, vse je že skoraj pripravljeno, Nastja pa nam je razkrila, da bosta z Lukom zapela svojo prvo skupno pesem, ki bo zagotovo prava uspešnica.

