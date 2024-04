Nace Junkar obiskal prijateljico, ki ga je nato presenetila

Pevec Nace Junkar je znan tudi kot dober kuhar in še večji gurman. Sestavine za jedi ima navado kupiti pri znancih in takšne, ki so domače pridelave. Nikoli pa ga ni premamilo, da bi imel tudi sam svoj vrt ali gredo. Ob nedavnem obisku prijateljice Janke Bončeve na Gorenjskem pa je njegovo pozornost vzbudil Jankin rastlinjak.

»Na terasi goji rože. Najštevilnejši med rastlinami so kaktusi. Dolgo se poznava, a nisem vedel, da jih ima toliko,« pravi Nace. Janka ga je hitro presenetila z razlago o gojenju in oskrbi rož, Nace pa ji je v dar prinesel rastlino, za katero je vedel, da je nima – oljko iz Primorske. Janka je svoj minimalistični vrtiček kaktusov, ki ga je vzgojila v velikem rastlinskem loncu, pred leti nameravala podariti tudi svetovno znanemu glasbeniku Aliceu Cooperju, čigar podobo ima vtetovirano na roki. Kaktusov na koncu rockerju ni podarila, se je pa z njim srečala v zaodrju.

Sicer pa se Janka ne navdušuje le nad rastlinami. V Kropi, natančneje v Gosposki gasi, kamor se je preselila pred leti, je v hiši, v kateri stanuje, uredila muzejsko oazo. Eksperimentalna umetnica ima v pritličju galerijo mozaikov, ki jo lahko obišče vsakdo. Ob sobotah tam že dlje potekajo zanimiva druženja domačinov, kar je v kraj vneslo nov umetniško-družaben pridih. Posebnost njenega steklenega notranjega atrija v hiši pa je knjižnica. Je namreč zaprisežena ljubiteljica knjig, ki obožuje listanje in šumenje papirja, česar, kot pravi, ne more nadomestiti še tako sodoben računalnik oziroma naprava.

Konec pomladi bo dogajanje pri umetnici doma popestril tudi Nace, ki je obljubil, da bo na terasi hiše za sosede in prebivalce Krope priredil manjši koncert.