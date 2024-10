Tim izgubil živce, norel in metal stvari okoli: »Ta 'baba' je f***njena, majke mi«

Timu Novaku je začelo presedati vodenje glave družine Tamare Talundžić, ki ga je opisal kot diktatorskega. Razlog za nenehen nadzor nad njim in Nušo Šebjanič pa je po njegovem mnenju ljubosumje.

Nekoč trden odnos med Tomom in Tamaro se je začel krhati, krivo naj bi bilo prav zbližanje Tima in Nuše.

Tamarin način vodenja družine je Timu začel presedati, opisal ga je kot diktatorskega in zato si je zaželel, da ne bi bila že tretjič zapored glava. »Jaz ne vem, kaj se s Tamaro dogaja. Ta 'baba' je f***njena, majke mi,« je potožil Nuši, ki ga je vprašala: »A to si šele sedaj dojel?«

Dodal je še, da se bo ob prvi priložnosti pridružil drugemu klanu, ker »to je pa že preveč. To je tako kot neko diktatorstvo.«

Med njima je vedno bolj napeto

»Zelo slab način vodenja ima, zelo slab način taktiziranja, zelo slab način obnašanja do drugih. Grozna je ... Ves čas govori, da bi z mano šla do konca, ampak s tem samo meni in sebi jamo koplje. Zdi se mi že malo smešno, kot da je moja 'matka' mi ukazuje, kdaj in s kom naj kaj počnem,« je vidno razočarani Tim povedal v kamero.

Kot bomo lahko videli v tokratni oddaji, je Nuša mnenja: »Glede na to, da je videla, da se je Tim bolj ujel z mano, bi zdaj to rada razdrla.« Timu pa se je dozdevalo, da je Tamara enostavno ljubosumna.

Preberite še: