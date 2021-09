V Kmetiji drama: »Že misel, da nisi zaželen, ni prijetna« (FOTO)

Stanka. FOTO: Voyo

Kljub zmagi ji ni bilo prijetno

V areni je bila boljša Maria. FOTO: Voyo

V Kmetiji se je bil boj za obstanek. V areni sta se pomerili 60-letna upokojenkain 57-letna. Dami sta še pred borbo napovedali, da bosta dali vse od sebe.Upokojena Stanka je povedala, da je velika borka in je v življenju že veliko prestala. Njena največja zmaga pa je to, da je premagala pljučnega raka.»Življenje gre naprej, to mi je dalo nov zagon, novo moč.« Pravi, da jo pomirja narava ali pa tek ob jezeru. To ji tudi daje energijo.Stanka je izbrala, da se bosta pomerili v spretnostih. In po hudem boju je zmagala Maria. Stanka ob slovesu pretirano žalostna ni bila, je pa povedala, da se je med bivanjem na posestvu odvadila kajenja.Maria pa je kljub zmagi z grenkobo dejala, da nima žara, da bi ostala na posestvu. »Že misel na to, da nisi zaželen, ni prijetna,« je razložila in dodala, da ji ni prijetno, ker so se začeli prvi konflikti.