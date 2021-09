Iskrilo se je: v Kmetiji že na vidiku novi par?

V resničnostnem šovu Kmetija se stopnjuje napetost med tekmovalci, rojevajo pa se tudi prve simpatije. Vse bliže sta si očitnoin, ki sta se družila na fitnes napravah. Gino je hitro izkoristil priložnost in pri eni od vaj Tjaši pomagal tako, da jo je prijel za zadnjico.Drug drugega sta spodbujala, se dotikala, iskre so letele na vse strani. Vse skupaj se je stopnjevalo tako dolgo, da sta se oba valjala po travi. Je na obzorju nov parček?Kot par sta se sicer že razkrilain. Kot par sta že prišla na posestvo, in ker sta to tako dobro skrivala, sta si prislužila imuniteto.O romanci pa očitno že sanja tudi. »Vse punce ste mi speljali. Gino, ti si vzel Tjašo, se mi pa zdi, da je meni bog poslal,« je dejal Ginu. Priznal je, da so mu ob pogledu nanjo kar zasijale oči. Dejal pa je tudi, da so mu všeč vsa dekleta in da kar ne ve, za katero bi gledal.