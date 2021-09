Na Kmetiji že vlada vse bolj napeto ozračje. V največji meri ga povzročajo štirje gostje, ki jih tekmovalci niso najbolje sprejeli. Za zdaj še ne smejo nikomur razkriti, da se bodo tudi oni potegovali za končno nagrado, prav tako pa so tudi oni dobili nalogo, da odprejo škatlo, ki jo je sicer že odprl tudiGoste so na kmetiji hitro porabili za delo, a četverica jih s svojo vnemo ni najbolj navdušila.insta se odpravili molsti krave, a se jim nista niti približali. »Na kmetiji imamo dve princeski: ena je krava, druga pa Polona,« je denimo v šali pripomnilinsta se smukala okoli hrane pri ženskah, ki so se jezile nanju, ker je kar naprej kaj izginilo v usta. Polona, za katero so dejali, da je razvajena, je ves čas tarnala zaradi lakote. Postregla si je z jabolkom, zaradi katerega je bila na koncu med tekmovalci cela drama.Sicer pa je bilo na sporedu tudi glasovanje. Imuniteto sta imela lein, ki sta pretekli teden uspešno opravila nalogo. Največ kamenčkov, kar 10, jih je dobilain tako postala prva dvobojevalka. Drugo dvobojevalko bo morala izbrati med ženskami.Očitali so ji slabo energijo, da nič ne postori pri hiši, da se ne zna prav obrniti in se izogiba delu. Maria je razočarana iskala odgovore na to, kaj je storila narobe in razkrila tudi svojo osebno zgodbo. »Življenje je težko, najtežje pa je, če te razočarajo najbližji. Moje največje razočaranje je bilo, da sem izbrala partnerja, ki ni imel čistih namenov. Bil je izjemno prijeten do ljudi, a imel je dva obraza. Krajani in sorodstvo so se obrnili proti meni, to je bila skrivnost, ki sem jo vrsto let tiščala v sebi. Kot da imam v sebi nekaj, da se vsi obračajo proti meni. Prišla sem, da pozabim in odmaknem te bolečine iz zadnjih 10 let, da zaživim na novo, lepše, boljše,« se je izpovedala.