Mojca Fatur razkrila duhovito zgodbo o tem, kako je spoznala Klemna Slakonjo

Že vrsto let sta Mojca Fatur in Klemen Slakonja trden in uspešen slovenski igralski par, le malo kdo pa ve, kako sta se pravzaprav spoznala. Še več, tega do nedavno očitno ni dobro vedela niti Mojca sama.

Kot je razkrila v zapisu na instagramu, je v enem od intervjujev dejala, da sta se spoznala med študijem gledališke predstave Ljubezen Ane Frank v Gledališču Koper. Toda Klemen jo je tedaj popravil in ji povedal, da sta se spoznala že štiri leta prej, vendar tega očitno sama sploh ni vedela.

Tako je opisala zgodbo:

»Skratka, nekaj let po končanem študiju sem se poigravala z mislijo o podiplomcu. Zato sem šla na AGRFT povprašat, kako je s tem. Na ozkem hodniku pred predavalnico teoretičnih predmetov sem se z nekom srečala (ne spomnim se več s kom) in se zapletla v strastno debato. V tistem pa pride mimo Anžej Dežan!

Jaz: Eeeej, kaj pa ti tle?

(Anžej, šokiran od mojega navdušenega pozdrava, otrpne in zmedeno pogleduje zdaj mene zdaj mojega sogovornika.)

Anžej: Aaaam… študiram.

Jaz: A deeej! Res??? Kaj pa?

Anžej: Igro.

Jaz: A res?! Ja, super! Potem se bova pa večkrat vidla.

In sva se res. Večkrat vidla. Ker to ni bil Anžej Dežan, ampak Klemen Slakonja!«

Faturjeva je še dodala, da je to zgodbo izvedela šele skoraj pred leti, ko sta z dragim obujala spomine in ugotovila, da je njena realnost precej »skrivljena«. »Od smeha me je skoraj pobralo. Klemnu se pa še danes ne zdi smešno,« je zaključila simpatično pripoved.