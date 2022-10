Mili Korpar: iz etnovasi na največji festival buč na svetu

Odlična hrvaško-slovenska pevka Mili Korpar ima veliko nastopov tako doma kot tudi v tujini. Pred kratkim pa je nastop v Slavoniji kombinirala z vodenjem izleta.

Obiskali so etnovas. FOTO: Osebni arhiv

»Kot animatorka sem zabavala izletnike in jih spoznavala z zanimivostmi Slavonije. V Požegi sem pela dvakrat na znanem festivalu Zlatne žice Slavonije, kjer je vsako leto največji in najstarejši hrvaški tamburaški festival. Obiskali smo tudi tamkajšnje vinske kleti Kutjevački podrum in Vinarijo Krauthaker, nato pa smo si ogledali etnovas Stara kapela, kjer smo jedli odličen slavonski 'čobanac' in 'fiš paprikaš' iz kotlička. Izvedeli smo celo, da je v etnovasi šest parcel kupil Slovenec iz Maribora. V Požegi je tudi trgovina čokolad, čokolatinov in likerjev Zvečevo, kjer smo si do vrha napolnili kovčke,« je povedala simpatična Mili, ki ima v Slavoniji veliko sorodnikov.

Sedaj je Mili odpotovala v Nemčijo, kjer bo pela na največjem festivalu buč na svetu, v Ludwigsburgu.