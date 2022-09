Miki Vlahovič zamenjal odre za golf

Energični glasbenik Miki Vlahovič, kitarist in vokalist skupine Victory, se je pričel spogledovati z igranjem golfom. Na minulem dogodku Be the party by Cubo, ki je potekal na golfišču Smlednik, smo ga ujeli v družbi žene Petre. Oba sta se prišla zabavat na butični dogodek, kjer je vse zbrane pozno v noč zabavala Neisha.

Miki je poskusil vožnjo z golfskim avtom. FOTO: Osebni arhiv

Miki in Petra sta si vzela čas zase, mi pa smo ujeli na uho, da se Miki resno spogleduje z golfom, saj naj bi ga vsi njegovi prijatelji že igrali. Zato bo kmalu poprijel za golfsko palico tudi sam.

Na golfskem avtku je počel prave vragolije. FOTO: Osebni arhiv

Miki pa ne bi bil Miki, če ne bi kakšne tudi ušpičil. Med samim dogodkom, ki je potekal v sproščenem vzdušju na 'lounge terasi' pred 'Cubo golf klubsko hišo', se je Miki kar sam zapeljal z golfskim avtom. Ali mu bo šel tudi golf od rok tako dobro kot vragolije in vožnja, pa bomo kmalu izvedeli.