Miha Šalehar šokiral: vrača se za radijski mikrofon

Miha Šalehar se očitno vrača za radijski mikrofon. V podkastu Atmosferci je Šalehar razkril, da pogreša radio in da se vrača na Val 202. Na vprašanje, ali je pravkar ekskluzivno razkril, da se vrača, je odgovoril z »mogoče«. »Vse mogoče ideje so bile, a na koncu sem tam odrasel. Tam so mi dali mir, kar nakazuje na neke vrste optimalno bivanje, in to je vredno več kot denar.«

Priljubljeni voditelj Šalehar je Valu 202 pomahal v slovo oktobra lani. Radijski program je tam soustvarjal dve desetletji in ob slovesu dejal, da ima rad Val 202 in ljudi, ki delajo tam, a da je vsega skupaj malo sit. Takrat je še dejal, da ni nujno, da gre za dokončno slovo, in da se morda vrne.

»Val 202 imam rad. Sploh ljudi tam. Sem pa malo sit. Sebe in sistema. Zato sem dal odpoved. Vsaj za kako leto.« V podkastu Atmosferci je voditeljema razkril, da je obljubil, da bo 20 sezon oddaje Toplovod, in da jih je posnel 19, zato poslušalcem eno sezono še dolguje.

Na Valu 202 je Šalehar ustvarjal oddaje Toplovod, Nebuloze, Spetek, Forum 69 in Latrina. Ko je oktobra odhajal, je dejal, da se bo vrnil, če se zvezde postavijo, in da bo svoje pokazal čas.