Miha Šalehar sit sebe in sistema išče druge izzive

Ko je Miha Šalehar konec avgusta napovedal in odvodil še poslednji Forum 69, smo bili njegovi redni poslušalci prepričani, da pač odhaja na dopust. Ko se Nebuloze in Toplovod tudi po poletju niso vrnili in so njegove torkove jutranje termine prevečkrat zamenjali drugi voditelji, je postalo že bolj sumljivo.

Potem pa smo minuli torek prebrali, da je dal priljubljeni Mihi RTV Sloveniji in Valu 202 po dvajsetih letih odpoved, ki jo je na twitterju pospremil z besedami: »Val 202 mam rad. Sploh ljudi tam. Sem pa malo sit. Sebe in sistema. Zato sem dal odpoved ...«

Odločitve podrobneje ni želel komentirati. Tisti, ki ga bolje poznajo, menijo, da se bo zdaj povsem posvetil svoji gorskokolesarski strasti in turizmu, ki ga vodi v najzahodnejši slovenski vasici Robidišče v Posočju. Mi pa z zanimanjem pričakujemo, kaj nam namerava ponuditi v prihodnje.