Melani Mekicar šokirala: pustila je redno službo

»Od 1. septembra naprej bom ne samo bolj nasmejana, ampak tudi bolj naspana. Zadnji avgustovski dan sem namreč še zadnjič prebujala radijske poslušalce med šesto uro zjutraj in deseto dopoldan,« je Melani Mekicar razkrila pomembno življenjsko odločitev, ki jo je sprejela. A s tem ni sporočila le, da se poslavlja od radijskega sodelavca Jake Peterke, s katerim je zadnji dve leti pripravljala Antenin zajtrk, ampak tudi, da radijski mikrofon za zdaj postavlja v kot in gre novim zmagam naproti. »Pogosto slišim, da je treba biti vztrajen ne glede na vse, osebno pa menim, da je treba poslušati tudi svoje srce in nekaj prenehati, ko se zdi, da je dovolj. In tak trenutek je pri meni nastopil zdaj. Odločila sem se, da grem novim zmagam naproti,« dodaja Melani, ki je razkrila še, da je bila to njena prva redna služba, ki je bila sanjska. A dolgčas ji zagotovo ne bo, dela ji ne bo zmanjkalo, saj se na TV Slovenija že pripravljajo na snemaje oddaje V petek zvečer, ki jih bo vodila skupaj z Blažem Švabom.