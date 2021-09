Melani in Blaž se vračata s presenečenjem

Vrhunski glasbeniki FOTO: ARHIV RTVS

Ekipi se pridružuje Miha Brajnik. FOTO: ADRIAN PREGELJ

Ustvarjanje oddaj v tem času z več ljudmi je malce bolj stresno. A smo hkrati ponosni, da vztrajamo.

Da se poletje nezadržno poslavlja in prihaja jesen, je mogoče zaznati tudi v programu naših televizij. Poletnega zatišja je namreč nepreklicno konec, na televizijske zaslone pa se vračajo nekatere že znane oddaje, ki so bile med gledalci dobro sprejete tudi v prejšnji sezoni. Ena takih je V petek zvečer, v kateri sta prvič prepletla voditeljske niti simpatičnain modrijanMelani, ki se je profesionalno ukvarjala s plesom, se je v oddaji izkazala tudi kot didžejka, velika dodana vrednost omenjene oddaje in tudi novost pa je ta, da orkester Diamanti vse skladbe, ki jih predstavljajo nastopajoči, odigra v živo. Tako bo tudi v novi sezoni, ki se začenja 24. septembra ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija. Melani in Blaž pa znova obljubljata, da bodo večeri sproščeni in polni dobre zabave, humorja pa tudi tekmovalnosti. In povsem mogoče je, da se bo ekipa ustavila tudi v vašem domačem kraju.»Osrednja novost je namreč tekmovanje med slovenskimi kraji za naziv najboljši kraj. V vsaki oddaji se bosta v štirih zabavnih igrah pomerili ekipi, ki ju bodo sestavljali športniki, pevci in posamezniki, na katere je tekmujoči kraj zelo ponosen. V jesenskem ciklu bodo predstavili 22 krajev, akcija pa se bo končala maja prihodnje leto, ko bo znan zmagovalec turnirja. V zmagovalnem, najboljšem kraju bo ekipa oddaje V petek zvečer pripravila veliko zabavo z glasbenim sestavom Diamanti, voditeljema in številnimi glasbenimi gosti. Avtorji se visoke motivacije s kančkom pozitivne tekmovalnosti vseh akterjev že zelo veselijo,« napovedujejo v razvedrilnem programu Televizije Slovenija.»Izjemno se že veselim petkovega druženja z našimi Diamanti pa tudi novih pevskih variacij in še posebno publike v studiu. To, da se v studio vrača publika, je namreč velika dodana vrednost, saj bo dodala piko na i in spet bomo lahko slišali navdušene aplavze. Sicer pa smo si poleti vsi napolnili baterije, tako da smo v nizkem startu. Res se že veselim, da bomo z ekipo in gosti v jesenski sezoni ustvarili odlične vsebine in obujali spomine,« pravi voditeljica Melani Mekicar. Blaž Švab dodaja: »Z ekipo in Diamanti smo se srečali tudi poleti. Na pikniku, kjer smo se smejali skupnim dogodivščinam in se veselili vsega lepega, kar smo že doživeli in česar se še nadejamo. Spomnili smo se tudi odličnih glasbenih točk, ki smo jih slišali v prvi sezoni v živo, seveda. Zdaj se že vsi zelo veselimo nove sezone. Je pa ustvarjanje oddaj v tem času z več ljudmi malce bolj stresno. A smo hkrati ponosni, da vztrajamo.«Ob petkih zvečer se nam torej obeta dobra ura zabave, glasbe, humorja in tekmovalnosti. Orkester vrhunskih glasbenikov Diamanti pa bo v sodelovanju z gostujočimi pevskimi zvezdniki in mladimi upi poskrbel za čisto sveže izvedbe tako legendarnih hitov kot novih pesmi vseh zvrsti slovenske glasbe – od popularne do narodno-zabavne, predvsem pa bodo znova vse igrali v živo.Za priredbe skrbita, sicer vodja zasedbe, in, bolj znan kot harmonikar Poskočnih muzikantov, ki pa jima bodo družbo delali pevkiin, tolkalist, kitaristain, basist, harmonikar in pozavnist, saksofonist, trobentar, na električno kitaro bo igral, za bobni pa bo. Za humoristične vložke bo skrbel, ekipi pa se to jesen pridružuje inovativni, ki bo prevzel vlogo sodnika pri družabnih igrah.