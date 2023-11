Med pogovorom z Neisho so ji tekle solze, a razlog za to ni tak, kot bi mislili

Voditeljica glasbene oddaje Top4 Asja Bonnie Pivk, ki jo lahko gledalci na TV3 spremljajo vsak večer, ob petkih v studiu gosti tudi glasbene goste. Kot pravi vedno, kadar stopi v studio, ta kar poka od močne energije.

»Ker mi glasba pomeni ogromno, želim to vzdušje prenesti tudi na gledalce, tako mlajše kot tiste v malo bolj zrelih letih. Sicer pa je oddaja vsak dan namenjena enemu od glasbenih žanrov oziroma različnim glasbenim obdobjem. Nekatere oddaje so tako bolj posvečene retro zvokom, spet druge sodobnim glasbenim trendom,« pravi voditeljica in dodaja, da pa kakšno glasbeno poslastico gledalci pričakujejo vsak dan.

Gostila številne glasbenike

In da se vedno najde nekaj za vsak okus, tako za rock ali pop navdušence, kot tudi tiste, ki radi poslušajo domače viže.

»Včasih odkrivamo tuje hite, a najpogosteje poslušamo slovenske, saj tudi sama podpiram slovensko glasbo. V novi sezoni pa so se mi že pridružili edinstveni glasbeni gostje in še jih bo tudi v prihodnje, ki bodo navdušili. Sama pa tudi že odštevam dneve, ko bomo začeli snemati oddajo v novem studiu, saj bo tako zame kot tudi za vse gledalce to nova izkušnja,« pravi voditeljica, ki je doslej že gostila številne glasbenike, ki lahko gledalcem predstavijo kakšno novo skladbo ali pa jih povabijo na kakšen bližnji koncert.

»Izbiram pa goste različnih glasbenih žanrov, od popa, rocka, hip-hopa do elektronske glasbe in še bi se kaj našlo,« doda. V tokratni sezoni je že gostila Niko Zorjan, ki jo je navdušila s svojo energijo in karizmo.

»Takoj sva se ujeli in v studiu je kar pokalo od mladostne energije. Tudi Neisha me je navdušila s svojo preprostostjo in profesionalnostjo, med pogovorom z njo pa smo morali snemanje celo prekiniti, ker so me zalile solze. Pa ne zaradi nje, pač pa zaradi mojih občutljivih oči, saj me hitro zmotijo ličila pa tudi luči. Z Rokom Lunačkom sva skupaj zapela mojo najljubšo pesem Kometa, gostila pa sem tudi Omarja Naberja, ki je s svojim močnim vokalom in glasbeno strastjo dodal svoj pečat. In še kar nekaj jih je bilo, vsak pa prinese s seboj svojo energijo, kar gotovo čutijo tudi gledalci. Vesela sem tudi, da sva poklepetali z aktualno miss Earth Slovenije Moniko Čavlović in predstavili projekt, ki ga še marsikdo ne pozna dovolj dobro,« je ponosna Asja Bonnie Pivk.