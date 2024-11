Med neurjem v Španiji tudi vplivnica Lili Čadež. Izvedeli smo, kako je preživela noč (VIDEO)

Potem ko si prebivalci Valencie še vedno niso opomogli od katastrofalnih poplav, v katerih je življenje izgubilo več kot 200 ljudi, so nove nevihte z močnim dežjem v ponedeljek prizadele dele Španije. Vse oči so zdaj usmerjene v Katalonijo, kjer oblasti pozivajo k maksimalni previdnosti zaradi močnega dežja.

V okolici Barcelone se trenutno mudi tudi slovenska vplivnica in popotnica Lili Čadež. Kot nam je zaupala, je trenutno v mestu Tarragona, ki je od glavnega mesta Katalonije oddaljeno manj kot 100 kilometrov. Kot pravi, je danes sončno, škoda pa ni videti velika. »Ponoči je bilo pa kar pestro,« je priznala vplivnica.

Vprašali smo jo, kako sta preživela noč in ali sta bila na varnem. »Se je slišalo in videlo, da je zunaj pestro, ampak midva sva na dobri lokaciji tudi malo višje in tukaj ni bilo sploh občutka, da bi bile ulice kaj preplavljene,« nam je dejala.