Matjaž Javšnik razkril: Ti ljudje so rak rana slovenske kulture (VIDEO)

Matjaž Javšnik je vsestranski umetnik, igralec, scenarist in režiser, ki je dosegel in presegel številne rekorde v igralskem svetu. Njegove predstave imajo po 500 ponovitev, rekordna je bila avtorska monodrama Od boga poslan s 762 ponovitvami. Trenutno pa ga lahko spremljamo v predstavi Visoka napetost, kjer s soigralko Sandro Debelak odstira tančice težke teme, ki se dotika mnogih parov - neplodnosti. Matjaž, ki deluje v gledališču in filmu, je v slovenskem prostoru fenomen, saj že 30 let deluje na svobodi in pravi, da si tega nikdar ne bi pustil odvzeti.

Znan je po svoji delavnosti in podvigih, ki so ga pripeljali na mednarodne rdeče preproge. S filmom Zadnja večerja je gostoval čez lužo in spoznal mega zvezdnike kot sta Robert De Niro in Whoopi Goldberg. Prav omenjeni film pa je bil posnet z minimalnimi sredstvi in to enem tednu, kar je svojevrsten rekord. Glede stanja financiranja slovenskega filma in kulture na splošno pa ima igralec močno mnenje: »Rak rana slovenske kulture je, da v pisarnah sedijo ljudje, ki nimajo prave ljubezni in empatije do stvari, ki jih počnejo,« je razkril.

Spregovoril je tudi o zdravstvenih težavah, ki so ga doletele pred dvema letoma. Povedal je tudi, kako je doživljal tiste trenutke odhajanje in spregovoril o tem, da se smrtni ne boji, saj ji je že velikokrat zrl v oči. Kako živi življenje po infarktu in kakšne načrte ima za prihodnost pa nam je razkril v iskrenem pogovoru.