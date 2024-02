Mateja Delakorda v ŠOKkastu: Ljubiteljske kuharje so sprva gledali postrani (VIDEO)

Mateja Delakorda je po poklicu novinarka, ki pa ima za kulinariko prav posebno mesto v srcu. Pravi, da že odkar pomni, kuhanje za njo pomeni najlepše spomine na otroštvo, saj so doma vedno kuhali in ustvarjali za štedilnikom. Po končanem študiju novinarstva je bila prepričana, da bo njena poklicna pot nekje v tujini, zunanjepolitično novinarstvo jo je zelo zanimalo. A ker ima življenje za nas včasih drugačne plane, je bolje, da ne načrtujemo preveč.

Tako je začela s pisanjem kulinaričnega bloga, ko so bile stvari na tem področju resnično v povojih. »Ko smo blogerji prišli na tržišče, so kuharji nas tako radi malo postrani pogledali, v smislu kaj pa se vi greste,« nam pove o začetkih. Čeprav visoko kulinariko spremlja z občudovanjem, poudari da so portali kot je Odprta kuhinja namenjeni uporabni kulinariki, tisti za vsak dan.

Pečica je kraljica

Kot lahko preberemo v njeni knjigi je zanjo kuhanje »sok življenja in ustvarjanje spominov,« in njeno vodilo je »življenje je prekratko, da bi preskočili nedeljsko sladico«. Pohorska omleta je ena tistih sladic, ki jo popeljejo nazaj v otroštvo, ko pa jo povprašamo o pripravi najljubše jedi pa nam odgovori: »Karkoli iz pečice.« Pečica je zanjo resnično kraljica in prav tam lahko preizkusi vse svoje modele za kolače, ki jih ima preko 45. Je prava zbirateljica tovrstnih pripomočkov in enega ljubših je prinesla tudi v naš studio.

Najraje ima jedi iz pečice. FOTO: Sonja Ravbar

Na delavnicah se ljudje povežejo

Na delavnicah se ljudje povežejo

Zadnje mesece v sklopu portala organizirajo tudi kuharske delavnice, ki resnično povežejo ljudi, ki se verjetno v vsakdanjem življenju ne bi srečali. Tam so vsi ljubitelji kuhanja in v sproščenem ambientu delijo svoje izkušnje in se učijo malih trikov, ki izboljšajo njihove kulinarične dosežke.