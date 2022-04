Maša brez milosti do sotekmovalke: Dovolj je bilo tega, res

V izločitveni oddaji Masterchef Slovenija se je za obstanek borilo devet tekmovalcev. Le trojica jih je kuharsko bitko spremljala z balkona, to so Maša, Evita in Luka. Tekmovalci so se na individualnem izzivu soočili, kot so povedali sodniki, z dragoceno, izjemno in cenjeno sestavino. To je bila zorjena govedina, ki jo ima Luka Jezeršek zelo rad in se ji veliko posveča.

FOTO: Facebook

Štrene pa je pomešala Maša, ki je vsakemu tekmovalcu določila del govedine, s katero je moral pripraviti jed. Ostro je ošvrknila Zalo, ko ji je izbrala goveji jezik, saj je rekla, da prav Zala najostreje uporabljal ta del telesa. Na koncu je tekmovanje zapustil Miro, ki je naredil najslabšo sladico.