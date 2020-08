Marko Potrč se ne da: Razumite, ne bom se ustavil, ne bom odnehal

Razmere in stanje, v katerem se je Slovenija znašla zaradi koronavirusa, očitno močno pestijo televizijskega voditelja. Po tem, ko se je na njegov zadnji zapis odzval zaposleni v zdravstvu, poudaril svoj vidik in poskušal pojasniti, da covid 19 ni le malo hujša gripa, in dodal, da z »uporabo terminov, kot so 'strokovnjaki, ki ne smejo povedati resnice', 'pogovori na štiri oči', selektivni izbor informacij, polresnice in laži bralca popeljete v labirint lastne male teorije zarote«, se je Potrč znova oglasil.Tokrat je za svoje prijatelje na facebooku posnel kar video, v katerem razlaga po dolgem in počez o številkah in tem, da drugega vala ne bo in da so tako strogi ukrepi ob takšnih številkah, ki smo jim priče, nepotrebni.»Ne zato, ker želim zmagati, ali dokazati, da je nekdo slab oziroma 'zloben'. Še vedno sem prepričan, da velika večina ljudi na tem svetu ravna v prepričanju, da dela prav. Tudi vsi strokovnjaki, zdravniki. Zato nikogar ne napadam. A nikoli se nisem pustil voditi strahu. Med previdnostjo ter paničnim strahom je velika razlika. Vedno do zdrave mere, skladno z dejansko stopnjo ogroženosti. In pri trenutni sliki se resnično zdi, da zdrave mere ni. Vedno več strokovnjakov se tudi javno oglaša, za kar se jim zahvaljujem. Precej me čudi, da ni soočenj, ni diskusij, ni vprašanj in ne argumentov ZA in PROTI,« je še dodal ob tem.Pravi še, da si nihče od nas ne želi smrti, še manj jo komur koli privoščimo. »Saj smo ljudje! A zmeraj želim videti realno sliko in se zavedati svojih pravic. In dal bom vse, da soustvarim prihodnost, kot si jo želim za moja otroka.«