Marjetnin nakit iz zasavskega premoga na oskarjih in grammyjih (FOTO)

Oblikovalka nakita iz premoga iz Zagorja Marjeta Hribar res piše pravljico o uspehu. Potem ko je pripravila darila, izdelke iz premoga iz svoje kolekcije Kuolmi, za nominirance in nagrajence prestižnih svetovnih glasbenih nagrad grammy in filmskih oskarjev, zdaj pot nadaljuje na ameriško televizijo, odpirajo pa se tudi trgi v Evropi. Trenutno se dogovarja z Italijo in Nemčijo, obstaja pa tudi možnost, da bo oblikovala medalje za športna tekmovanja najvišjega ranga.

Slovita ameriška televizijska dvojčka Harris FOTO: osebni arhiv

Hribarjeva, ki je zaradi svoje kolekcije iz premoga postala prava posebnost, prodira tudi v ameriški TV-svet. Na letošnjih grammyjih sta bila tudi dvojčka Mark in Matt Harris, zvezdnika Skladiščnih vojn. Med drugim sodelujeta na lepotnih prireditvah, Mark je tudi eden od žirantov izbora za miss New Yorka, zato so imeli veliko tem za pogovore: Marjeta je namreč oblikovala krono za miss Slovenije. Tudi sama sta bila prejemnika njenih daril in sta bila navdušena, začelo se je sodelovanje.

»Ko se je ves prah glede oskarjev polegel in so se pojavili novi dogodki, smo za miss New Yorka sestavili kolekcijo, to je bil odličen način za predstavitev nakita v tem velemestu, časa za miss Maryland nam je na žalost zmanjkalo. Trenutno razmišljamo, da bi januarja sodelovali na zlatih globusih,« pravi o načrtih. Harrisova sta kolekcijo Kuolmi predstavila nominirancem za emmy, zvezdnikom velikega kova, kot je ekipa Velikih pokovcev, ter lepoticam z vsega sveta.

»Med njimi so miss Kalifornije, miss Indije, Jessica Ross, ki je pozirala s Paris Hilton, Patti Negri, Arian Moayed, moja najljubša Mayam Bialik, Amy iz Velikih pokovcev.« Brata Harris sta si izbrala uhane, trenutno pa se dogovarjajo za manšete, ki jih bosta kombinirala z luksuznimi oblačili.

Kuolmi je košček Slovenije

Hribarjeva je oblikovala darila tudi za nagrajence emmyjev. »Sto zapestnic, zapakirane so bile v darilno embalažo s predstavitvijo naše dežele in gradivom o nakitu. Gostje so pokazali izjemno zanimanje, blagovna znamka je bila večkrat omenjena na družabnih omrežjih prireditve, kjer je bilo predstavljenih veliko izdelkov, zaradi navdušenja občinstva so spontano nastale objave, ki jih ni bilo v načrtu. Zdaj se dogovarjamo za prodajo v Ameriki, upam, da bo Kuolmi kmalu prepoznavni del slovenskih blagovnih znamk.«

Letošnja miss Kalifornije je prejela v dar dve darili​ znamke Kuolmi. FOTO: osebni arhiv

S prodiranjem v tujino si želi oblikovati nakit tudi namensko za katero od svetovnih zvezd.

»Več zvezdnikov mi je karakterno in estetsko zelo všeč in bi z veseljem sodelovala z njimi. Upam, da se kdaj uresničijo sanje. Tisoč in ena ideja je, kaj vse bi lahko naredili za promocijo naše dežele prek nakita, kot je Kuolmi. Z veseljem bi sodelovala ne samo z zvezdniki, temveč tudi s slovensko ambasado in predstavništvi, kajti Kuolmi je več kot nakit. Je košček Slovenije, ki predstavlja naša načela, našo energijo, lepoto dežele in ljudi.«

Ekipa se širi

Z uspehom se večajo naročila, širi se ekipa, saj Hribarjeva sama ne zmore in ne zna vsega. Poleg tega bi rada delala predvsem tisto, kar ji leži – oblikovala.

Zasavsko kolekcijo bo imela tudi Amy iz Velikih pokovcev. FOTO: osebni arhiv

»Človek nikakor ne zmore biti strokovnjak za vsa področja, želim, da se pri delu zabavamo in da je opravljeno čim bolj strokovno. Zato sem zelo hvaležna vsem okoli sebe, ki me podpirajo, posebno veliko pa pripomore Katapult, katerega članica sem. Ekipe v tujini se ravno tako že sestavljajo in upam, da bomo lahko skupaj delali selfieje in se čudili, koliko dela smo opravili v tako kratkem času. Zaupanje v moje ekipe je ključno in zelo se veselim sodelovanja,« pravi.

100 zapetnic je izdelala za emmyje.

Bi kolekcijo prodala, dala v najem, v odkup licence? »Sodelovanje je kot most, na sredini se je treba srečati. Če se kje drugje, je to kazalnik, da nismo na pravi poti. Za dobro sodelovanje sem vedno odprta, smo pa z blagovno znamko še vedno na poti in ta nas vodi naprej. Če se ekipa poveča, je to le dobro, da bi to pot prepustila nekomu drugemu, pa še ne razmišljam.«