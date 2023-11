Marjetka v javnosti jokala, v objavi razkrila, kaj se ji je zgodilo (VIDEO)

Glasbenica Marjetka Vovk in njen mož Raay, ki že vrsto let skupaj delujeta pod imenom Maraaya, sta pred časom na družbenih omrežjih sledilce presenetila z novico, da odhajata na prvo koncertno turnejo.

Pravkar sta s koncertom razveselila publiko v Celju. FOTO: Mavric Pivk, Delo

S poslušalci bosta priljubljena glasbenika delila 20 čarobnih koncertov za 20 čarobnih let, mnogo izmed njih je že razprodanih. Pravkar sta razveselila publiko v Celju, kjer se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega, nekaj, kar je Marjetko spravilo v jok. Na odru se ji je pridružila mama, ki jo je presenetila s šopkom rož.

»Po vsej ljubezni, aplavzih, vrtiljaku čustev, ki sva ga doživela z vami včeraj v Celju, sem tik pred koncem koncerta na odru doživela še eno najlepših presenečenj na nastopih kadarkoli. Takole me je včeraj moja mami ganila z njenimi besedami in me spravila v jok.«

S sledilci sta delila tudi nekaj trenutkov v zakulisju tik pred prihodom na oder:

