Marjetka Vovk in Raay sta v velikem pričakovanju

Marjetka Vovk je na domačo glasbeno sceno vstopila že kot najstnica in kmalu spoznala moža Raaya, s katerim letos praznujeta dvajsetletnico ljubezni. Že vrsto let skupaj delujeta pod imenom Maraaya, pred časom pa sta presenetila z novico, da bosta končno naredila tisto, kar so si mnogi pri njiju že zelo dolgo želeli.

Duo je na družbenih omrežjih oznanil veliko novico, da odhajata na prvo koncertno turnejo:

»Z velikim ponosom in srečo, vzemirjena, a hkrati mirna in v velikem pričakovanju, čakava na petek ... Čez 10 dni se pričenja najina prva koncertna turneja. Čez 10 dni izide najin album, kjer so zbrane vse pesmi, ki jih je nama spisalo življenje.

Težko je opisati vse občutke in zbrati vse misli, ki nama te dni rojijo po glavi. To so najine zgodbe in najinih 20 let. In na tej poti ste z nama VI. Zaradi Vas bo najino praznovanje 20 skupnih let toliko slajše. Do zadnjega kotička ste že zapolnili prvih sedem najinih koncertov in to po mesec dni prej, ponekod celo dva in tri.

Zato ste nama dali pogum, da sva že zdaj naznanila koncerte v februarju in marcu in dala možnost, da si mesto zagotovite tudi tisti, ki ste zamudili letošnje večere in naša druženja.

Naša zgodba se pričenja čez 10 dni na Ptuju. Prvi koncert … izid albuma. Takrat bo tudi (že) znano, s kom sva posnela še en prekrasen duet, ki bo na najini plošči.«

