Duo Maraaya ima novo: to je popoln svet Marjetke in Aleša (VIDEO)

Marjetka in Aleš Vovk, ki ustvarjata v skupini Maaraya, sta izdala novo pesem in tako razveselila svoje poslušalce. Gre za precej lahkotno skladbo, ki je kot nalašč za letošnje poletne dni. Kot je zapisano v njenem opisu na youtubu, opisuje popoln svet skozi njune oči.

Priljubljeni dvojec je prihod skladbe na instagramu pokomentiral z besedami: »TAAAA- DAAAA! Tukaj so NEBESA!❤️‼️Vse kar lahko še dodava, imejte se in imejmo se radi- to so NEBESA!«. Sodeč po pozitivnem odzivu na spletu, bi se skladba utegnila precej pogosto vrteti na radijskih postajah v prihodnjih mesecih. Na Maraayino objavo na instagramu so se oglasila tudi nekatera znana slovenska imena (npr. Ana Praznik in Jernej Kuntner), ki jim je skladba očitno zelo všeč.

Skladbe, ki jih napiše duo Maraaya, gredo po navadi zelo dobro v uho in pri novi ni nič drugače. Kako dobro gre, lahko preverite v spodnjem videu.

Marjetka in Aleš sicer nista okupirana samo z glasbo. Veliko časa jima vzameta tudi sinova. Marjetka je pred časom dejala, da sta v njeno življenje prinesla neustrašno energijo. No, če sodimo po novi skladbi, ta energija pozitivno vpliva tudi na njeno glasbeno udejstvovanje.