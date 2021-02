Mario Galunič slovenska baba Vanga? Poglejte, kaj so razkrili

V zadnjih dneh so družabna omrežja polna šal. Kar je dobro, saj je smeh pol zdravja, tega pa v času epidemije ni nikoli preveč. Nasmeške so na obraze številnih risale šale, denimo na račun ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki se je z mamo potepal po Sloveniji in obtičal pred mejo s Hrvaško Salve smeha je na twitterju sprožil zapis., ki je ugotovil, da je priljubljeni voditeljpravzaprav slovenska baba»Teorija zarote: Mario Galunič je videl v prihodnost. Oddaje, ki jih je vodil. - ZOOM (op. p.: tako se imenuje tudi eno od danes izjemno popularnih orodij za spletno sestankovanje) - Spet doma​Naključje? I DO NOT THINK SO.«Pa to še sploh ni vse. Njegov šov Nedeljskih 60 se je končal ravno ob 21. uri, ko se začne policijska ura ... Še baba Vanga se ga ne bi sramovala.