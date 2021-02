Hojs in njegova mama nista imela testa, zato sta se na hrvaški meji obrnila

Hojs: Ni afera

Hrvaška policija je po poročanju portala 24ur v ponedeljek popoldne na meji zavrnila vstop notranjemu ministru, ki se je tja pripeljal z mamo. Ker nista izpolnjevala pogojev, ki jih je v epidemiji za vstop tujcem določila Hrvaška, sta se na meji morala obrniti in vrniti v Slovenijo.Minister je za omenjeni portal te informacije potrdil. Kot je povedal novinarju 24ur, ima mama na Hrvaškem namreč nepremičnino in da sta tja želela, da bi lahko poravnala račune. Testa pa, da nista opravila, zato so ju na meji tudi obrnili nazaj. In da ni želel izkoriščati svojega ministrskega položaja, zato svojega obiska tudi ni uradno najavil ali uporabil diplomatskega potnega lista.Kot je še pojasnil minister, je želel tudi na lastne oči preveriti, kako dosledno Hrvati preverjajo razloge za prehod njihove meje. Ter še, da ni kršil prehajanja regijskih mej in občin, saj da je v Kopru pred kratkim kupil zemljišče, kar pomeni, da v Koper lahko potuje.Svojo plat zgodbe je na Twitterju pojasnil tudi Hojs, ki je zanikal, da bi mu policisti preprečili vstop. »Hrvaška policija mi ni prepreprečila vstopa na Hrvaško, ampak mi je, ker s seboj nisem imel testa, dala na izbiro vstop in karanteno s testiranjem ali da se obrnem. To sem tudi storil. Ni afera,« je zagotovil minister.