Slovo starih časov: Letošnja Evrovizija za Slovenijo ne bo več enaka prejšnjim

Le še slabi trije tedni pevko Raiven ločijo od nastopa na velikem evrovizijskem odru. Pesem Veronika bo predstavila v prvem polfinalnem večeru (7. maja), v katerem bo nastopil tudi veliki favorit za letošnjo zmago – Hrvat Baby lasagna. Raiven stavnice napovedujejo, da se bo za las uvrstila v veliko finale, ki bo na sporedu 11. maja.

Podrobnosti o njenem nastopu so skrbno varovane, je pa jasno, kako bodo Pesem Evrovizije spremljali in komentirali na naši televiziji. Čeprav je sprva kazalo, da bo za komentatorski mikrofon sedel Andrej Hofer, naj bi se urednik razvedrilnega programa Mario Galunič odločil drugače in nanj posedel Mojco Mavec, poročajo na portalu Evrovizija.com. Ob tem so spomnili, da je bila voditeljica v preteklosti zelo vpeta v evrovizijski svet, saj je vodila več izborov Eme (v letih 1997, 1998, 1999, 2001 in še 2007 (2. predizbor). Ob tem je komentirala tudi izbore Pesmi Evrovizije v letih 2005-2007 ter leta 2021.

Raiven je nastopila na zabavi v Stockholmu. FOTO: Christine Olsson/tt Afp

Na nacionalnem radiu bo evrovizijski prenos spremljal Maj Valerij, glasove pa bo v finalnem večeru v Malmö sporočila Lorella Flego. Izpostaviti je treba tudi novost letošnjega izbora. Gledalci bodo lahko tokrat glasovali tudi preko spleta. Glas v finalu bodo lahko oddali že po nastopu prve skladbe.