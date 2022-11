Maja gospodu Sanjskemu zaupala podrobnosti o svojem doživljanju orgazma

V tokratni oddaji je šlo že nekoliko bolj zares. Sanjski moški je pokazal veliko odločnosti in dal slutiti, da ve, kaj hoče. Najprej je na zmenek odpeljal Moniko. Skupaj sta odšla na obisk k starejšemu paru ter jima pomagala pri gospodinjskih opravilih, ki jih sama teže opravita. Monika jim je tudi skuhala kosilo, vendar je bila med tem tako osredotočena na kuho, da je skoraj povsem pozabila na Blaža. Ta je križem rok stal za njenim hrbtom in ji postavljal vprašanja, na katera je zelo na kratko odgovarjala. Videlo se je, da je razočaran nad njuno interakcijo. Monika se je na pogovor spomnila šele po končanem obisku in upala, da ji bo uspelo zamujeno nadoknaditi v času na samem. Tam pa je poskrbela le še za večje Blaževo razočaranje in tako ostala brez vrtnice. Nekoliko naivno je upala, da je on na to pozabil, ne pa da ji je ne bi želel dati. Žal pa je bilo Blažu na očeh videti, da vrtnice ne želi dati. To je tudi iskreno povedal, saj po njegovem mnenju med njima res ni nobene povezanosti.

Veliko bolj živahno pa je bilo na skupinskem zmenku na bowlingu, kamor je Blaž povabil 8 deklet. Tista, ki se je najbolje odrezala pri podiranju kegljev, si je prislužila hitri zmenek. Dekleta so se druga za drugo zvrstila, videti pa je bilo, da je Blaža najbolj zanimala Maja. Ona in področje, s katerim se ukvarja. Če je kdo pozabil, naj ga spomnimo, da se Maja ukvarja z vodenjem delavnic o spolnosti. Seveda je beseda nanesla tudi na orgazem, ker je Blaža zanimalo, ali je Maja že kdaj hlinila svoj vrhunec, kot to počne veliko žensk. Maja je kot top iztrelila, da še nikoli, ker noče zgolj ustrezati moškemu, ampak zares doživeti orgazem. Še bolj pa je Blaža presenetila, ko mu je povedala, da s puncami ves čas govorijo o spolnosti in da jim to ni v pomoč, saj od moških vidijo le njega. Tako med vrsticami mu je dala vedeti, da bi si nekatere že želele spolne potešitve. Da tudi sam čuti posledice izoliranosti je potrdil tudi Blaž.

Kot pa da to še ni bilo dovolj, ji je Blaž svojo naklenjenost ob drugem hitrem zmenku namenil precej dolg objem, za tem pa jo je še božal po laseh. Očitno se je Maja prebila v najožji krog favoritk za končno zmagovalko.