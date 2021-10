Magnificovo pesem pripisal srbskim vojakom

Edina prava resnica je, da je pesem Pukni zoro, ki so jo Srbi vzeli za svojo, nastala v ljubljanski Šiški, napisal pa jo je nihče drug kot Magnifico, a se okrog nje še vedno dviguje prah in ugiba, kdo jo je zapel prvi. Po mnenju predsednika Republike srbske Milorada Dodika, ki jo je nedavno v družbi prijateljev tudi sam zapel, so jo poznali že srbski vojaki med prvo svetovno vojno v bitkah na Kajmakčalanu.

Lepa pesem je, ne žali nikogar in opeva vojake, ki se vračajo iz vojne.

Kar nikakor ne more biti res, saj je bila pesem napisana leta 2010. Posnetek, na katerem Dodik opeva njegovo pesem in jo pripisuje narodnemu izročilu, si je ogledal tudi Magnifico, a brez besed, njegovi nejeverni pogledi so bili namreč dovolj, da je oboževalcem sporočil, kaj si misli o Dodikovih besedah. »Lepa pesem je, ne žali nikogar in opeva vojake, ki se vračajo iz vojne, a ne vojakov, ki gredo v vojno,« je med drugim izjavil Dodik, Magnifico pa je le zapisal: »Vsak dan bolj napredujem.«

Na Dodikovo sprenevedanje so opozorili tudi uporabniki na twitterju, češ da zagotovo pozna izvor pesmi, a si jo razlaga po svoje. Magnifico je sicer o pesmi že večkrat javno spregovoril in celo dejal, da mu je ob misli na to, kaj se je z njo zgodilo, včasih nelagodno.