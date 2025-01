Magnet za obiskovalce (FOTO)

Zavod Celeia Celje je v sodelovanju s partnerji in ob podpori Mestne občine Celje v 32 dneh minulega leta pripravil več kot 65 dogodkov, ki jih je obiskalo več ljudi kot leto poprej.

»Podatki kažejo, da je decembrski obisk Celja presegel vsa pričakovanja. Na skoraj četrtino večji obisk v primerjavi z letom 2023 je vplivalo več dejavnikov. Poleg programa in novosti, ki, kot so nam zaupali obiskovalci iz drugih slovenskih krajev, v Celju zagotavljajo pristno, urbano, prijetno praznično izkušnjo, je k odličnemu obisku zagotovo veliko pripomoglo stabilno in suho decembrsko vreme. Brez dvoma je pomagala tudi novica, da je bilo Celje na razpisu Mreže evropskih božičnih mest izbrano za evropsko božično mesto leta 2025. V Celju smo tako dokazali, da smo obiska vredna adventna destinacija in da lahko ponudimo vsebine, ki jih drugje ni mogoče videti ali doživeti,« je razloge za povečan obisk Pravljičnega Celja pojasnila Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Pravljična dežela je letos praznovala 25 let.

Po podatkih slednjega je dogodke v organizaciji zavoda, vključno s Pravljično deželo, obiskalo okrog 80 tisoč, samo mesto pa več kot 100 tisoč obiskovalcev. Največ ljudi na ulicah so našteli prvi dan praznovanja, ob prižigu lučk, ter na dan, ko je na prostem pripravil koncert glasbenik Žan Serčič. Po grobi oceni ga je poslušalo med osem do 10 tisoč ljudi. Nič manj obiska ni bilo na koncertu skupine ET, Crvene jabuke in drugih glasbenikov. Tudi sicer pa se v Celju trudijo pripravljati unikatne in pristne dogodke, ki jim vdahnejo lokalno identiteto, obenem krepijo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje, urbana doživetja pa pripravljajo s poudarkom na kulturi, umetnosti in gastronomiji. Bolj kot doslej, med drugim, v dogajanja vključujejo tamkajšnje ponudnike ter druge deležnike v mestu. Na podlagi anket bodo v zavodu začrtali tudi smernice, kako v slovenskem in mednarodnem prostoru čim bolje »unovčiti« naziv evropsko božično mesto 2025, ki ga je prejelo Celje.

Skupini ET se je na odru pridružil Iztok Gartner. FOTOGRAFIJE: GREGOR KATIČ

Žan Serčič letos zaznamuje 15 let glasbenega ustvarjanja.

Kot je še povedala Voglarjeva, so dodatne programske vsebine, podaljšan obratovalni čas med vikendi in ugodne vremenske razmere vplivale tudi na obisk Celjskega gradu. Slednjega je obiskalo skoraj 5500 turistov, v kar niso všteti obiski posameznih dogodkov, kar je 42 odstotkov več v primerjavi z decembrom 2023. Med 69 odstotki tujih turistov jih je bilo največ iz sosednje Hrvaške, Italije, Madžarske, Avstrije, pa tudi Rusije oziroma Ukrajine.