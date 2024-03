Magični variete Sanje je doživel premiero v Mestnem gledališču Ptuj

»Da se nikoli ne odrečete svojim sanjam. Tu smo, da vas spomnimo,« je sporočala ustvarjalna ekipa umetnikov, ki je vsekakor dosegla svoj namen, saj so gledalci v dobrih dveh urah v večeru odrskih iluzij, akrobatike, plesa, čarovnij, žongliranja, ventrilokvizma in smeha za hip ostali brez sape, verjeli v nemogoče in se spet čudili kot otroci.

Idejna zasnova je nastala ob 25-letnici poklicne poti iluzionista Sama Sebastiana, ki je k soustvarjanju povabil magični dvojec Arbadakarba, finalista letošnjega šova Slovenija ima talent, Tino Vrdjuka Kekec in Matjaža Kekca. »Predstava nosi sporočilo, da moraš verjeti v to, kar si, in slediti svojim sanjam, svojim željam ter ustvariti to, kar si v srcu najbolj želiš,« je prepričana Tina, Matjaž pa jo je dopolnil: »Živeti moraš svoje sanje z odprtimi očmi.«

Tine Vrdjuka Kekec in Matjaža Kekca sta se po predstavi najbolj razveselila njuna otroka. FOTO: Luka Perkovič

Na oder prinesli čarovnijo

»Sanje so na oder Mestnega gledališča Ptuj prinesle pravo čarovnijo. To je predstava, kot je v našem prostoru še nismo videli, in verjamem, da bo očarala še mnogo gledalk in gledalcev po vsej Sloveniji,« meni Peter Srpčič, direktor Mestnega gledališča Ptuj.

Da sanje niso le beli oblački, ampak so kdaj tudi temačne, je z metal fusion plesnim stilom izrazila skupina Noir. FOTO: Luka Perkovič

Idejo za magični variete, ki je v našem prostoru ena redkejših oblik uprizoritvene umetnosti, je Sam Sebastian dobil na enem izmed številnih mednarodnih gostovanj, med drugim na prestižnem festivalu Glastonbury v Angliji. »V 25 letih poklicne kariere kot iluzionist sem marsikje nastopal in sodeloval, pa se mi je zdelo zanimivo, da bi kaj takšnega poskusili tudi pri nas. Gre za neke vrste razvedrilno gledališče, ki združuje različne vrste umetnosti, od stand upa do čarodejstva, akrobatike, ventrilokvizma, petja in plesa, kar smo zapeljali v enotno zgodbo. To je bil izziv, a smo ga, vsaj po prvih odzivih sodeč, uspešno opravili,« je zadovoljen Sam Sebastian.

Magična kombinacija vsega

Ustvarjalnemu trojcu so se na odru pridružili Lidija Petković, vokalistka in članica dvojca Cloud Velvet, plesalka in gibalka Rebeka Hanžel, ki je prepričala z nastopom na drogu in svili, ter plesna skupina Noir, ki se predstavlja z dark/metal fusion plesnim stilom – moderno obliko trebušnega plesa, združeno s temnimi in metalskimi ritmi, in deluje pod vodstvom Lune Noir. Če so gledalci ostali brez sape, ko je Sam Sebastian bos stopal po razbitem steklu, pa so občudovanje občutili ob zaključku Sanj s točko Nabiralka zvezd, ki je Arbadakarbo ponesla v finale šova Slovenija ima talent.