Luka Žvižej s sinovoma na kmetiji

V minulih dneh so v celjskem nakupovalnem središču Citycenter postavili improvizirano kmetijo, namenjeno najmlajšim, ki so se tako neposredno seznanili z deli in življenjem na kmetiji.

Lahko so se preizkusili v molzenju krav, obirali in razvrščali so sadje, grabili listje, vozili samokolnice in mini viličarje in na tak način spoznavali vsakdanjik.

S svojima sinovoma jo je obiskal tudi nekdanji celjski rokometaš ​Luka Žvižej, ki pravi, da je kot otrok preživljal čas pri sorodnikih na kmetiji, kjer se je veliko naučil in ohranja na ta čas lepe spomine.