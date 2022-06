Luka Novak je zmagovalec Masterchefa

Tekmovanje Masterchef se je zaključilo. Za 50 tisoč evrov sta se v velikem finalu pomerila 29-letni Luka Novak in 19-letna Evita Antončič, zmago pa je po napetem dvoboju domov odnesel Luka. »Nisem si mislil, da mi bo uspelo, a mi je in obljubljam, da boste vsi lahko kmalu poskusili moje stvari in to bo nekaj nepozabnega,« je po zmagi dejal Novak, Evita pa je priznala, da je to ena najlepših izkušenj v njenem življenju.

Vodila Evita, na koncu slavil Luka

Finalista sta kuhala dvakrat, glavno jed in nato še 'mystery box', ki je bil prazen. Evita si je za kuhanje izbrala račja jetra in hobotnico, Luka pa morsko žabo in avokado. Finalno kuhanje je bilo napeto, vmes pa so ju sodniki presenetili še z dodatno nalogo. Pripraviti sta morala pozdrav iz kuhinje. Luka je pripravil tunin tatar s peno iz limete in rožmarina, zeliščno polento ter ocvrte sardele, Evita pa je pripravila koruzne žgance, jabolko, zeleno in svinjsko potrebuševino. Tekmovalca sta navdušila. Dva sodnika sta točko podelila Eviti, en pa Luki.

Sledila je glavna jed, kjer je bil Bine ob okušanju Evitine jedi tako navdušen, da je potočil solze. Od sreče je jokala tudi Evita, ki je dejala, da je to potrditev, ki si jo je želela. S svojim krožnikom je navdušil tudi Luka, sodniki so celo dejali, da je krožnik erotičen. Sledilo je napeto podeljevanje točk. Po glavni jedi je z 29 vodila Evita, Luka je imel dve točki manj.

Čarobna sladica

Tik pred zadnjim kuhanjem so v kuhinjo prišli prijatelji in družine obeh finalistov. Tekle so solze in navdušenju ni bilo videti konca. Tekmovalca sta dobila težko nalogo, pripraviti sta morala izjemno težko sladico. Šlo je celo za tako kompleksno sladico, da so vnaprej pripravili in stehtali sestavine. Kuhanje sladice je bilo izredno napeto, Evita je po koncu planila v jok in nato ponosno nesla sladico pred sodnike. S svojo sladico je sodnike navdušil tudi Luka.

Sledilo je napeto ocenjevanje. Tik preden je Luka Jezeršek prebral svoje ocene, sta bila tekmovalca po točkah izenačena. Na koncu je Luka Jezeršek dal Eviti sedem točk njenemu nasprotniku pa devet pik. O je pomenilo, da je zmagal Luka Novak.