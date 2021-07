Lorella pokazala dekolte, ob Mariu žarela (FOTO)

Gostitelja večera Lorella in Mario. FOTO: TV Slovenija

Helena Blagne. FOTO: Instagram

Po dveh leti so v Avditoriju Portorož naposled zazvenele skladbe Melodije morja in sonca (MMS). Že uigrana voditeljainsta poskrbela za sproščeno in prijetno vzdušje.Za festival je letos okrogla 40. obletnica, prav tako pa je posebna obletnica tudi za voditelja, ki sta letos skupaj vodila že desetič. Lorella je s svojo dolgo obleko polno bleščic in z globokim dekoltejem na odru žarela, prav tako pa tudi Mario, ki je v občinstvu opazil tudi, ki je vsem pomahala v pozdrav.