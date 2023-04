Ločitvena vojna Cvikl-Legan: oddaja se luksuzna hiša pod Ljubljanskim gradom. Poglejte, koliko tisočakov želijo zanjo

Ljubezenska iskrica med Jerco Legan in Milanom M. Cviklom, danes viceguvernerjem Banke Slovenije, nekoč pa je bil zaposlen na Evropskem računskem sodišču v Luksemburgu in pri Evropski banki za prenovo in razvoj, je ugasnila. Njuna ločitev in dogajanje med štirimi stenami pa dokaj redno polnita stolpiče družabne kronike.

Mnogi se sprašujejo, kaj od premoženja bo pripadlo komu, kamen spotike pa naj bi bila tudi vila na prestižni lokaciji, pod Ljubljanskim gradom, vredna menda kar okoli štiri milijone evrov.

Zaznamba spora v zemljiški knjigi

Iz zemljiškoknjižnega izpiska, ki je vsem javno dostopen, je razvidno, da je edini lastnik parcele, na kateri stoji nepremičnina, Milan Martin Cvikl, medtem ko je od 14. septembra lani v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice na predlog Jerce Legan Cvikl. Hipotek in podobnega na nepremičnino ni vpisanih.

Ne v prodajo, v najem

Za zdaj se zdi, da v vili na Lončarski stezi ne bo živel nihče od njiju, saj je po družabnih omrežjih zakrožil oglas eneod agencij, v kateri prav to hišo ponujajo novemu stanovalcu. Ne za nakup, temveč v najem.

Prelepa 430 kvadratnih metrov velika hiša, ki stoji na nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov velikem zemljišču, z zasebnim dovozom in pred pogledi radovednežev zavarovana z visoko ograjo, išče najemnika za 6000 evrov na mesec.

Agencija, ki jo oddaja, je zapisala, da se vila razprostira skozi tri etaže:

V pritličju je spalno-sprostitveni del, kjer so tudi savna, jacuzzi in knjižnica.

Nadstropje višje je dnevni prostor, kjer se bo bodoči stanovalec lahko naužil razgleda, sproščal pa ob igranju koncertnega klavirja. Manjka niti kamin. V istem nadstropju so kuhinja in jedilnica ter terasa.

V mansardnem delu so tri spalnice, največja ima izhod na teraso. Mimogrede, s posestva je mogoče zakorakati na eno od grajskih steza.

