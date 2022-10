Mladi nogometni virtuoz ljubi sestro zvezdnika Exatlona (FOTO)

Mladi nogometni virtuoz avstrijskega Salzburga Benjamin Šeško je nedvomno eden največjih upov in perspektivnih nogometašev v Evropi, kar je na zadnjih tekmah tudi upravičil s svojo odlično igro in zadetki, ki so slovenske navijače popeljali v nogometna nebesa.

Štiriindvajsetletnica je njegova največja podpornica. FOTO: FACEBOOK

Devetnajstletnega Benjamina se je pri naših severnih sosedih že prijel vzdevek van Basten, ker je zatresel mrežo Švedov, ki, roko na srce, poraza proti Sloveniji niso pričakovali. Medtem ko se mladi nogometaš iz tedna v teden dokazuje na nogometnih igriščih, trdo delo in nadarjenost pa ga bosta nedvomno popeljala med največje evropske nogometne zvezdnike, pa je malce bolj molčeč, ko beseda nanese na njegovo zasebno življenje. Tisti, ki ga dobro poznajo, vedo, da je Šeško zaljubljen do ušes in še čez, njegova izbranka pa je pet let starejša Anita Vidović iz Ljubljane. Štiriindvajsetletnica je njegova največja podpornica, je pa postavna Ljubljančanka tudi sestra zvezdnika resničnostnega šova Exatlona Borisa Vidovića.

26-letni Boris Vidovič je nekdanji profesionalni fuzbaler. FOTO: INSTAGRAM

Ta je prav tako igral nogomet, ki se je za žogo podil po nogometnih zelenicah, nato pa jih je zamenjal za dvorano. Vidović je namreč v lanskem letu igral futsal v nemški bundesligi v Stuttgartu in s klubom postal državni prvak. V mlajših selekcijah je oblekel tudi dres z državnim grbom in dosegel dva gola, na kar je izjemno ponosen. Zvezdnik Exatlona, za katerega sestra Anita glasno navija, vsaj tako je videti na njenih družabnih omrežjih, je pred vstopom v šov povedal, da zelo rad potuje, da je zanimiv, pozitiven in nepredvidljiv, njegov skriti talent pa je petje.