Teja se sprašuje, kaj počne v šovu, če je Jure že izbral svojo (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače se že začenja iskriti med iskalkami ljubezni. Tako so se prve napetosti med kandidatkami na ranču Jureta Strune očitno že začele. Kot meni Sara, prihaja do trenj med Natašo in Manuelo. Slednja tudi ne verjame čisto, da je Nataša alergična na seno.»Nataša zelo premišljuje, zelo pregnana lisica je,« je ocenila konkurentko.

Je pa Sara še dodala, da se ji zdi, da je Manuela Nataši že malce zamerila. »Zato, ker je ona dobila najboljšo posteljo,« je pojasnila. Nataša je namreč spala na kavču, ostala dekleta pa na seniku.

A ko so dekleta pomagala pri čiščenju hleva, je Manuela povedala, da je imela zajčka in da je njen ljubljenček dišal, saj mu je kupila parfum. Isto bi storila s konji, je dodala.

Nataša pa je bila ob tem ostra, da se Manuela v hlevu ne zna obnašati. »Mi smo fokusirani na konje, ona je bila fokusirana na zajce, kar v bistvu sploh ne spada sem,« je bila ostra Nataša. Na koncu je Jure še razkril, da bo na zmenek povabil Saro.

Teji in Sajri ni všeč, da spita v sobi sami

No, na domačijo Jureta Novaka, kjer je že Lea, pa sta prišli Teja in Sajra. Ko jima je Jure pokazal, kje bosta spali, je Tejo zanimalo, kje spi Lea. Dobila je odgovor, ki ji ni bil všeč, ker Lea spi v zgornjih prostori, kjer spi tudi Jure, a vsak v svoji sobi. In Teja seveda takšna razporeditev ni ugajala in je dejala, da to ni prav, da se ji zdi vse skupaj neumno.

Jure in Lea. FOTO: Pop Tv

Ob tem se je spraševala, kaj pravzaprav tam počne, če je Jure že izbral svojo kandidatko. »Mi je glupo,« je dodala, medtem ko je Jure ocenil, da se jima je ob dejstvu, da je pri njem že Lea sesul svet.

