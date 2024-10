Letošnja Ježkova nagrada v roke Borisu Cavazzi

V sklopu slavnostnega koncerta ob 75-letnici Radia Koper so podelili nagrado Franeta Milčinskega - Ježka, ki jo letos prejme vsestranski umetnik in ena najbolj priljubljenih slovenskih medijskih osebnosti Boris Cavazza. »Težko bi našli koga, ki združuje popularnost in visok profesionalni nivo na vseh poljih svojega delovanja,« piše v obrazložitvi.

Več kot pol stoletja trajajočo kariero igralca, režiserja, scenarista in glasbenega ustvarjalca je zaznamovalo več kot 100 vlog v gledališču, več kot 70 na filmu in skoraj 200 na radiu, če ne štejemo številnih nastopov v televizijskih oddajah, dramah in serijah, so našteli v utemeljitvi.

»Boris Cavazza je nedvomno ustvarjalec in osebnost, ki je evidentno oblikovala podobo slovenske in mednarodne kulturne in medijske pokrajine. Njegov opus izjemnega razpona in številnih ustvarjalnih vrhuncev pa ne nadaljuje le tradicije Ježkovega duha, ampak ga na svoj izvirni način celo presega,« še piše v obrazložitvi Ježkove nagrade, ki jo je RTV Slovenija tokrat podelila že šestindvajsetič.