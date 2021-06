Lepotice tudi v hrastniški rudnik (FOTO)

Za svojo izbranko boste lahko glasovali od 19. junija.

Neja Križanec, Zgornji Duplek, 22 let

Foto: Dejan Nikolič

Oblačila: More Than Beauty

Lokacija: strojnica rudnika Hrastnik (Občina Hrastnik)

Frizura: salon SPA SPACE (Zoran Pasarič, Matic Pasarič)

Vizažistke: Mateja Kavčnik, Lia Zuljan

Patricija Iris Rajkovič, Jesenice, 20 let

Patricija Iris Rajkovič se sprošča ob glasbi in knjigah.

Lina Jenšac, Pragersko, 19 let

Lina Jenšac je prejela zlato priznanje za ekonomsko raziskavo.

Finalna prireditev Miss Slovenije se bo odvrtela 27. junija v Hrastniku. Lepotice se bodo predstavile v treh izhodih, ki se bodo dogajali na treh različnih lokacijah. Prvi bo potekal v rudniku (jami) Hrastnik, drugi v bukvarni Zmajeva luknja, tretji pa v kompresorski sobi, v kateri bo tudi razglasitev. Finalistka, ki bo prejela laskavi naziv miss Slovenije 2021, bo konec leta odpotovala v Portoriko na izbor za miss sveta. Poleg tega potovanja, ki bo zagotovo nepozabno, bo skozi leto obiskovala različne države s podjetjem Dewesoft, ki je eden od partnerjev lepotnega izbora.Skupaj s predstavniki podjetja bo najlepša Slovenka predstavljala našo deželo po svetu. Ne nazadnje je poslanstvo lepotne prireditve prav širjenje glasu o naši lepi deželi, slogan projekta Miss Slovenije pa se glasi: »Podpiramo slovensko, podprimo Slovenijo.« Poleg miss Slovenije bodo v nedeljo v Hrastniku razglasili še druge lepotne naslove, med njimi miss Slovenskih novic. Katera bo prejela krono najlepše po izboru našega časopisa, pa lahko odločite vi. Za svojo favoritko boste lahko glasovali, prvo glasovnico bomo objavili v soboto, 19. junija. Da boste lažje izbrali, vam že od ponedeljka podrobneje predstavljamo petnajsterico finalistk – tokrat spoznajtein»Sem Duplečanka, kar naj bi po kitajsko pomenilo duplo nor,« se muza 22-letnica. Zase pravi, da je nasmejana, spontana in zelo organizirana pa tudi večna perfekcionistka, zato cilje, ki si jih zada, vedno doseže. »Trenutna cilja, ki bi ju rada osvojila, sta diploma iz psihologije in uvrstitev med superfinalistke projekta Miss Slovenija,« pravi.Lepotica priznava, da se je, odkar se je pridružila projektu, spremenila. »Stopila sem iz cone udobja in živim za vsak dan posebej. Prej sem si reči želela, a si jih nisem upala uresničiti, danes pa sledim svojim sanjam,« pove. V prostem času je rada aktivna, saj meni, da imamo telo samo eno. Zato je zanj treba poskrbeti. Največjo motivacijo v življenju ji predstavlja njena družina.Projekt Miss Slovenije je sprva opazovala prek facebooka in instagrama in si ni predstavljala, da se bo kdaj nanj prijavila. »Ko pa sem ugotovila, da ima velik poudarek na vsebini, ne le na lepoti, sem se odločila, da se ga udeležim,« razkriva.»Če primerjam sebe na začetku, ko sem se pridružila projektu, in zdaj, se je veliko spremenilo. Stopila sem iz cone udobja in odkrila, kako pomembno je, da človek raste, se uči in pomaga,« meni Patricija. Prepričana je, da moramo vse v življenju početi s srcem, in tekmovanje za miss Slovenije ni nobena izjema: »Zase lahko povem, da sem punca, ki se nikoli ne preda, je polna zagona in vedno pripravljena na nove izzive. Pri tem mi največkrat pomagata glasba, s katero se sprostim, in branje knjig, ki poskrbijo, da mi ni nikoli dolgčas. Misel, po kateri se ravnam, je: Spremeni svoje misli in spremenil boš svoj svet.«Ambiciozna Štajerka se je preizkusila že na številnih področjih, najbolj pri srcu pa so ji spomini na atletske mitinge in tekmovanja iz logike in znanj. Še posebno zagreta je za raziskovanja. »Prvo, neprofesionalno, razvito iz globoke ljubezni do geografije, je raziskovanje lepot naše države, ki še kar traja, saj me čaka še mnogo (skritih) kotičkov čarobnosti, ki jo premore Slovenija. Moj prvi večji samoiniciativni podvig v tej smeri je bil pri desetih. Za rojstni dan sem si zaželela pohoda na Triglav in dva meseca pozneje smo skupaj s starši na 2864 m nadmorske višine odtisnili žig v Planinski dnevnik,« se spominja. Je ljubiteljica poletja, takrat se rada odpravi na Obalo.»Jutranji tek ob sončnem vzhodu in vonj po morju – zame ni večjega užitka. Poleti vozim čoln, drugače pa najraje vespo,« je navdušena. Pravi, da ima rada izzive, in to ne samo adrenalinskih. »Vsako jesen si izberem fokus, nekaj, kar mi bo pomagalo rasti in postati močna, neodvisna in uspešna podjetnica. Letos sem na primer delala na raziskavi trga srednješolske starostne skupine. Z raziskavo sem na državnem tekmovanju zasedla prvo mesto in za to prejela zlato priznanje ter priložnost, da mlade raziskovalce Slovenije na področju ekonomije zastopam še na svetovni ravni. Še bolj pri srcu mi je bila lanska zgodba; v sklopu projekta Živeti skupaj – premagovanje kulturnih razdalj sem z ekipo spoznavala in gradila možnosti razvoja trajnostnega zelenega turizma v Ugandi, kamor sem se želela odpraviti kot prostovoljka, vendar mi je korona prekrižala načrte. Ustvarjanje boljše družbe je zagotovo segment, v katerem si želim ostati, saj mi medsebojna povezanost in dobrobit sočloveka veliko pomenita,« sklene.