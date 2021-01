Lepo Slovenko grdo napadli: Ne razumem, zakaj so ljudje tako zlobni (FOTO)

Svojo izkušnjo je delila na instagramu. FOTO: Katarina Benček, Instagram

Priljubljena slovenska vplivnicaima na instagramu že več kot 46 tisoč sledilcev. Tokrat pa je lepotica razkrila temno plat prepoznavnosti na spletu, saj se premnogokrat srečuje z nesramnimi ali s sovražnimi komentarji.Ena izmed komentatork, ki je po vrhu vsega še mama, je Katarinino fotografijo s plaže komentirala takole (nelektorirano): »Ja roka zgleda že precej starikava. Ne smeš pozabit fotoshopat.«Katarina je sicer verjetno navajena vsega hudega, a jo takšni zlobni komentarji do neke mere vseeno vržejo iz tira. »Vedno se vprašam, kaj je v glavah ljudi, ki pišejo negativne komentarje. Kako nezadovoljni in majhni morajo biti v sebi ... in kaj če se oseba na drugi strani že tako bori s težkimi momenti v življenju .. Grozno res, kako so lahko vsi pogumni za svojimi ekrani. No, draga komentatorka, se veselim srečanja v živo ... In tega poguma...« je zapisala na instagramu.Vplivnica je poudarila tudi, da mnogokrat prihajajo veliko grši komentarji in da se ji je zdel ta smešen. »Že tako so socialna omrežja prinesla porast depresije, anksioznosti, samomorov. Ne vem, a se taki ljudje zavedajo, da so posledice lahko resne ...« je še zapisala.