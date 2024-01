Lara Jankovič v vlogi znane ljubice

Slovenska igralka Lara Jankovič ne počiva. Pred meseci je v rodni Ajdovščini uspešno začela svojo prvo sezono Larinega abonmaja, v katerem ne manjka zanimivih gostov, v začetku februarja pa vabi na uro in pol čiste ljubezni v gledališko-glasbeni igri Pesem za Laro – ujetnica časa, ki jo je napisala sama. A to še ni vse.

V predstavi igra tudi naslovni lik te predstave, in sicer ljubico knjižnega lika doktorja Živaga, ki je nastal na podlagi dejanske ženske – Olge Ivinski, ljubice ruskega pisatelja, prejemnika Nobelove nagrade Borisa Pasternaka. »Ko je moja mama gledala film Dr. Živago, v katerem je seveda tudi njegova ljubica Lara, se je zaljubila v to ime. Vedno si je želela, da bi njena hčerka imela kratko, a nekako posebno ime, in tako sem tu – Lara,« pove energična in nasmejana igralka, ki se trenutno pripravlja na predstavo v Pionirskem domu v Ljubljani.

Ženska mnogih talentov FOTO: Miran Juršič

Lara je resnična ženska

Navdih za gledališko-glasbeni projekt je igralka našla kar v Larini pesmi (Somewhere, My Love), ki jo je Maurice Jarre napisal za film Doktor Živago. »Radovedno brskanje po zgodovini me je pripeljalo do osebne izpovedi 'prave' Lare, Olge Ivinske, ki je z enim najvidnejših predstavnikov ruske književnosti, Borisom Pasternakom, ljubimkala dolgih štirinajst let.

V knjigi Leta s Pasternakom natančno popiše vse težave, s katerimi se je kot njegova osebna tajnica in intimna prijateljica soočala: od zapora, revščine in zasmehovanja pa vse do zastraševanj in groženj, ki jih je doživel Pasternak po prejemu Nobelove nagrade, ko so ga oblasti s piedestala ruskega idola ponižale v izdajalca. Ko sem ob branju knjige spoznala, da je bila Lara resnična ženska, mi je to dalo zagon, da sem ustvarila predstavo,« z žarom v očeh pove Jankovičeva.

Pred meseci je uspešno odprla Larin abonma v rodni Ajdovščini in z gostom patrom Karlom Geržanom do zadnjega kotička napolnila dvorano Prve slovenske vlade. FOTO:: Osebni arhiv

Zgodba o strastni ljubezni

Predstava je prava glasbena poslastica in ponudi vpogled v bogato zgodovino ruskih pesmi, prevedenih v slovenščino, kot so Črne oči, Žerjavi, Ko se nad Moskvo večeri, Ob koncu le še par besed in številne druge. Prav tako so vanjo subtilno vtkani tankočutni verzi mojstra poezije Borisa Pasternaka. »Ljubezen med njima je bila močna, še posebno z njene strani. On je bil zanjo bog, ko ga je spoznala, se ji je življenje spremenilo,« pove multitalentirana igralka, ki tudi zapoje. »Z leti sem opazila, da je ljudem kombinacija igre in glasbe všeč. Prehajanje iz ene vloge v drugo ni najbolj enostavno, a kjer je volja, se človek vsega nauči in z izkušnjami tudi navadi,« še pove za konec.